India Smartphone Exports: भारत पहली बार अमेरिका को स्मार्टफोन आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। रिसर्च फर्म कैनालिस (अब ओमडिया का हिस्सा) के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की दूसरी तिमाही में भारत से अमेरिका को भेजे गए स्मार्टफोन की शिपमेंट में 240% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि में अमेरिका में भेजे गए कुल स्मार्टफोन्स में भारत की हिस्सेदारी 44% तक पहुंच गई, जो पिछले साल सिर्फ 13% थी। वहीं, चीन की हिस्सेदारी 61% से गिरकर सिर्फ 25% रह गई।

इस बदलाव का मुख्य कारण Apple है, जिसने अपने आईफोन उत्पादन का बड़ा हिस्सा भारत की ओर शिफ्ट किया है। कैनालिस के प्रिंसिपल एनालिस्ट संयम चौरसिया ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव के चलते Apple ने आपूर्ति शृंखला को भारत की ओर मोड़ा है, जिससे भारत पहली बार अमेरिका में बेचे जाने वाले स्मार्टफोन्स का सबसे बड़ा निर्माण केंद्र बन गया है।

Apple फिलहाल iPhone 16 और iPhone 15 जैसे स्टैंडर्ड मॉडल का बड़ा हिस्सा भारत में बना रहा है, जबकि Pro मॉडल का प्रमुख निर्माण चीन में हो रहा है। हालांकि, अब भारत में भी कुछ iPhone 16 Pro मॉडल की असेंबली शुरू हो चुकी है, जिससे साफ है कि चीन पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो रही है।

Samsung और Motorola ने भी भारत में बने स्मार्टफोन अमेरिका भेजने शुरू किए हैं, लेकिन अभी इनकी हिस्सेदारी Apple की तुलना में बहुत कम है। सैमसंग अभी भी मुख्य रूप से वियतनाम पर निर्भर है, जबकि मोटोरोला ने हाल के महीनों में भारत से आउटपुट बढ़ाया है।

हालांकि अमेरिका का स्मार्टफोन बाजार खुद 2025 की दूसरी तिमाही में केवल 1% बढ़ा, लेकिन भारत की भागीदारी में यह बदलाव ग्लोबल आपूर्ति शृंखला में भारत की बढ़ती अहमियत को दर्शाता है। टैरिफ और व्यापार नियमों की अनिश्चितता ने स्मार्टफोन कंपनियों को इन्वेंट्री रणनीतियों को बदलने और भारत जैसे विकल्पों पर तेजी से शिफ्ट करने को मजबूर कर दिया है।