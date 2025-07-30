scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारQ1 रिजल्ट के बाद 20% भाग सकता है ये महारत्न पीएसयू स्टॉक! Axis Securities ने लगाया बड़ा दांव - आपके पास है?

आज दिग्गज ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने कंपनी के Q1FY26 रिजल्ट के बाद अपनी रिपोर्ट जारी कर बड़ी भविष्यवाणी की है। ब्रोकरेज के मुताबिक इस पीएसयू स्टॉक के शेयर में 20% की तेजी आ सकती है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 30, 2025 13:49 IST

NTPC Share Price: पावर जनरेशन सेक्टर की महारत्न कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC Ltd.) के शेयर में आज 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल बीते मंगलवार 29 जुलाई को कंपनी ने अपने Q1FY26 रिजल्ट को जारी किया और साथ ही डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के बारे में भी जानकारी दी। कंपनी ने बीते 24 मई को ही डिविडेंड का ऐलान कर दिया था।

आज दिग्गज ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने कंपनी के Q1FY26 रिजल्ट के बाद अपनी रिपोर्ट जारी कर बड़ी भविष्यवाणी की है। ब्रोकरेज के मुताबिक एनटीपीसी के शेयर में 20% की तेजी आ सकती है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

NTPC पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 26-28 के दौरान ग्रुप लेवल पर लगभग 2.65 लाख करोड़ रुपये (स्टैंडअलोन लेवल पर 87,661 करोड़ रुपये) के Capex की योजना बनाई है। इससे रेगुलेटेड इक्विटी में ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। ब्रोकरेज ने कहा कि अपने मजबूत विक्रेता नेटवर्क और प्रबंधन के कारण, कंपनी को थर्मल प्रोजेक्ट की स्थापना में एग्जीक्यूशन जोखिम कम होने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज ने आगे यह भी बताया कि वित्त वर्ष 26 के लिए कैप्टिव कोयला उत्पादन टारगेट 45 मीट्रिक टन है, और इसका टारगेट वित्त वर्ष 27 में 56 मीट्रिक टन और वित्त वर्ष 28 तक 60 मीट्रिक टन उत्पादन करना है।

अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने आगे कहा कि हम एनटीपीसी को वित्त वर्ष 2027 के कंसो रेगुलेटेड इक्विटी पर 2.1x पी/बीवी पर थर्मल बिजनेस के साथ SoTP का उपयोग करते हुए, 90% हिस्सेदारी के हिसाब से CMP (NGEL) पर RE बिजनेस और 25% Holdco डिस्काउंट, 23 रुपये प्रति शेयर पर PSP वैकल्पिकता, CWIP और वित्त वर्ष 2025 के 1x P/BV पर कैश पर विचार करते हुए वैल्यू करते हैं।

NTPC Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 400 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर अपने करंट मार्केट प्राइस 334 रुपये से 20% ऊपर 400 तक जाएगा।

NTPC Dividend Record Date

कंपनी ने मंगलवार को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट गुरुवार 4 सितंबर है। कंपनी हर शेयर पर 3.35 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 30, 2025