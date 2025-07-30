scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारडिविडेंड और नतीजों की खबर से इस शेयर पर रखें नजर, स्टॉक प्राइस 30 रुपये के करीब

डिविडेंड और नतीजों की खबर से इस शेयर पर रखें नजर, स्टॉक प्राइस 30 रुपये के करीब

HMA Agro अगले हफ्ते तिमाही नतीजे जारी करेगा। तिमाही नतीजे के साथ कंपनी डिविडेंड का एलान कर सकती है। कंपनी ने पिछले साल भी डिविडेंड दिया था।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 30, 2025 12:59 IST
Dividend
HMA Agro Industries Ltd के निवेशकों के लिए अगला हफ्ता बेहद अहम साबित हो सकता है। दरअसल, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक सोमवार, 4 अगस्त 2025 को होने वाली है। इस बैठक में अप्रैल-जून तिमाही (Q1 FY2026) के नतीजे पेश किए जाएंगे। 

बुधवार को HMA Agro का शेयर प्राइस ₹31.20 पर खुला और ₹30.15 तक गिरा। फिलहाल शेयर 29.5 से 31.5 के बीच एक रेंज में फंसा हुआ है।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा है कि इस बैठक में डिविडेंड (Dividend) को लेकर भी विचार किया जाएगा। कंपनी 31 मार्च 2025 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए फाइनल डिविडेंड की घोषणा की जा सकती है। बैठकमें डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट तय की जाएगी। 

सितंबर 2024 में भी मिला था डिविडेंड

HMA Agro ने इससे पहले सितंबर 2024 में 30% का फाइनल डिविडेंड दिया था, जो कि प्रति शेयर ₹0.3 का था। इसलिए इस बार भी निवेशकों को डिविडेंड मिलने की उम्मीद है, खासकर तब जब कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है।

Q4 में दिखी जबरदस्त ग्रोथ

अगर पिछली तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2025 की बात करें तो कंपनी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। HMA Agro का शुद्ध मुनाफा ₹12.3 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹1.55 करोड़ था। यानी मुनाफे में 7 गुना से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली।

रेवेन्यू की बात करें तो Q4 में कंपनी ने ₹1,499.5 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया, जो कि पिछले साल के ₹1,390 करोड़ से ज्यादा है। पूरे वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी ने कुल ₹87.6 करोड़ का मुनाफा कमाया और ₹5,133 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया।

HMA Agro Industries के बारे में

HMA Agro Industries का मुख्य कारोबार बफेलो मीट (buffalo meat) के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट से जुड़ा है। कंपनी यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में अपने ऑपरेशंस चलाती है। यहां से हलाल बफेलो मीट को फ्रीज करके एक्सपोर्ट किया जाता है।

बफेलो मीट की खास बात यह है कि यह बीफ या पोर्क की तरह धार्मिक विवादों में नहीं आता और हेल्थ के नजरिए से भी बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल कम होता है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
