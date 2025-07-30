scorecardresearch
जबरदस्त कमाई के बाद इस छोटे शेयर ने मचाया धमाल, 5% चढ़कर लगा अपर सर्किट

Penny Stock: शेयर बाजार में बुधवार को पेनी स्टॉक IFL Enterprises के शेयर में अपर सर्किट लगा है। कंपनी ने एक दिन पहले तिमाही नतीजे जारी किये थे।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 30, 2025 11:18 IST
बुधवार के कारोबारी सत्र में स्टॉक मार्केट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। इस फ्लैट कारोबार के बीच निवेशकों के फोकस में एग्री स्टॉक IFL एंटरप्राइज है। दरअसल, कंपनी ने मंगलवार को तिमाही नतीजे जारी किये थे। इन नतीजों के बाद आज कंपनी के शेयर में 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा है। अभी कंपनी के शेयर का प्राइस 0.94 रुपये प्रति शेयर पहुंच गया है। 

कंपनी ने कमाया तगड़ा मुनाफा

IFL एंटरप्राइज ने अप्रैल से जून 2025 के बीच ₹5.15 करोड़ का मुनाफा कमाया। जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को सिर्फ ₹0.03 करोड़ का फायदा हुआ था। यानी कंपनी का प्रॉफिट एक साल में 170 गुना बढ़ गया।

कंपनी की कुल कमाई (Revenue) भी जबरदस्त रही। इस तिमाही में कंपनी ने ₹33.41 करोड़ की कमाई की, जो पिछले साल ₹15.29 करोड़ थी। इसका मतलब है कि कंपनी के रेवेन्यू में करीब 118% की बढ़ोतरी आई है। 

बता दें कि IFL एंटरप्राइज फल, सब्जी, बीज, हर्बल और जैविक चीजें बनाती और बेचती है। ये खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स का कारोबार करती है और कांट्रैक्ट फार्मिंग और गोदाम सर्विस भी देती है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

कंपनी के शेयर ने कुछ दिन पहले ₹1.39 का ऊपरी स्तर छुआ था और मार्च 2025 में इसका नीचला स्तर ₹0.56 था। पिछले 5 साल में इस शेयर ने 291% रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले 1 साल में ये 19% तक गिरा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
