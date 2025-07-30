जबरदस्त कमाई के बाद इस छोटे शेयर ने मचाया धमाल, 5% चढ़कर लगा अपर सर्किट

बुधवार के कारोबारी सत्र में स्टॉक मार्केट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। इस फ्लैट कारोबार के बीच निवेशकों के फोकस में एग्री स्टॉक IFL एंटरप्राइज है। दरअसल, कंपनी ने मंगलवार को तिमाही नतीजे जारी किये थे। इन नतीजों के बाद आज कंपनी के शेयर में 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा है। अभी कंपनी के शेयर का प्राइस 0.94 रुपये प्रति शेयर पहुंच गया है।

कंपनी ने कमाया तगड़ा मुनाफा

IFL एंटरप्राइज ने अप्रैल से जून 2025 के बीच ₹5.15 करोड़ का मुनाफा कमाया। जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को सिर्फ ₹0.03 करोड़ का फायदा हुआ था। यानी कंपनी का प्रॉफिट एक साल में 170 गुना बढ़ गया।

कंपनी की कुल कमाई (Revenue) भी जबरदस्त रही। इस तिमाही में कंपनी ने ₹33.41 करोड़ की कमाई की, जो पिछले साल ₹15.29 करोड़ थी। इसका मतलब है कि कंपनी के रेवेन्यू में करीब 118% की बढ़ोतरी आई है।

बता दें कि IFL एंटरप्राइज फल, सब्जी, बीज, हर्बल और जैविक चीजें बनाती और बेचती है। ये खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स का कारोबार करती है और कांट्रैक्ट फार्मिंग और गोदाम सर्विस भी देती है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

कंपनी के शेयर ने कुछ दिन पहले ₹1.39 का ऊपरी स्तर छुआ था और मार्च 2025 में इसका नीचला स्तर ₹0.56 था। पिछले 5 साल में इस शेयर ने 291% रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले 1 साल में ये 19% तक गिरा है।