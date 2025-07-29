scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारघाटे से मुनाफे में लौटी कंपनी, शेयर ने 19% की छलांग लगाई; स्टॉक प्राइस 50 रुपये से कम

घाटे से मुनाफे में लौटी कंपनी, शेयर ने 19% की छलांग लगाई; स्टॉक प्राइस 50 रुपये से कम

Penny Stock: मंगलवार के कारोबारी सत्र में Jayaswal Neco Industries के शेयर 19 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। कंपनी ने शानदार तिमाही नतीजे जारी किये हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 29, 2025 16:58 IST
Coffee Day Enterprises stock hit upper circuit of 9.98% at Rs 39.86 against the previous close of Rs 36.24 on BSE. Market cap of the firm stood at Rs 842 crore.
Coffee Day Enterprises stock hit upper circuit of 9.98% at Rs 39.86 against the previous close of Rs 36.24 on BSE. Market cap of the firm stood at Rs 842 crore.

आज शेयर बाजार में भले ही उतार-चढ़ाव चल रहा हो, लेकिन जयसवाल नेको इंडस्‍ट्रीज लिमिटेड (Jayaswal Neco Industries Ltd) का शेयर जबरदस्त तेजी में रहा। मंगलवार को कंपनी का शेयर करीब 19.98 फीसदी उछलकर ₹49.42 तक पहुंच गया। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के प्रमोटर ARC ने 3.98 करोड़ शेयर बेचे, लेकिन इसके बावजूद बाजार में इस शेयर को खरीदने के लिए कई निवेशक आगे आए। इनमें से एक बड़ा नाम सुभम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने 52.98 लाख शेयर खरीदे। इससे यह साफ है कि दिग्गज निवेशक इस शेयर में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अब अगर कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो FY26 की पहली तिमाही में ₹93.02 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को ₹31 करोड़ का घाटा हुआ था। यानि कंपनी ने घाटे से मुनाफे की ओर शानदार वापसी की है। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू ₹1,659 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹1,437 करोड़ से काफी ज्यादा है।

कंपनी ने इससे पहले FY25 की चौथी तिमाही में 5000 फीसदी का मुनाफा भी दर्ज किया था, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ गया है। इसका असर अब शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा है।

जयसवाल नेको ने अपने कर्ज को भी घटाया है, जो निवेशकों के लिए एक और पॉजिटिव संकेत है। FY26 की पहली तिमाही में कंपनी का टोटल लोन ₹2,557 करोड़ रहा, जबकि FY24 में ये ₹3,227 करोड़ था। इस तरह कंपनी का कर्ज 670 करोड़ रुपये से भी ज्यादा कम हुआ है।

इतना ही नहीं, कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ा रही है। कंपनी ब्लास्ट फर्नेस, सिंटर प्लांट, पेलेट प्लांट, कोक ओवन और पावर प्लांट जैसे यूनिट्स का एक्सपेंशन किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में कंपनी के प्रोडक्शन और ग्रोथ में और इजाफा हो सकता है।

हालांकि, एक खतरा भी नजर आ रहा है। खबरें हैं कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी का कुछ और हिस्सा गिरवी रख सकते हैं, जिससे थोड़ी रिस्क बनी रहती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 29, 2025