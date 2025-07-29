NSDL IPO: ऑफर खुलने से पहले 20% गिरा जीएमपी, जानिए सब्सक्राइब करें या नहीं?

NSDL IPO GMP: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) का आईपीओ कल यानी बुधवार, 30 जुलाई को खुलेगा, लेकिन इसके पहले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार को एनएसडीएल आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम इसके प्राइस बैंड की घोषणा के बाद से 20 प्रतिशत से अधिक गिर चुका है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस इश्यू का लेटेस्ट जीएमपी ₹130-135 प्रति शेयर रहा जबकि जब इस आईपीओ का प्राइस बैंड घोषित हुआ था, तब GMP ₹165 तक था। बाजार में बिकवाली ने इस गिरावट को और बढ़ावा दिया है। हालांकि अस्थिरता के बावजूद, ब्रोकरेज फर्म्स NSDL की वैल्यूएशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी को लेकर पॉजिटिव बने हुए हैं।

NSDL का आईपीओ ₹4,011.60 करोड़ का है, जिसमें 5,01,45,001 शेयरों की पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) शामिल है। इसका प्राइस बैंड ₹760- ₹800 है। IDBI बैंक, NSE, SBI और HDFC बैंक जैसे बड़े शेयरधारक इस बिक्री में अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं।

मार्च 2025 तक NSDL की डिमैट वैल्यू में 86.8% हिस्सेदारी रही, जो इसे बाजार में अग्रणी बनाती है।

सब्सक्राइब करें या नहीं?

ब्रोकरेज SMIFS ने कहा कि NSDL का Jiffy प्लेटफॉर्म, कैश मैनेजमेंट सर्विस, और रेगटेक व ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार इसका इकोसिस्टम मजबूत करते हैं। ये प्रयास कस्टमर स्टेबिलिटी और प्रति यूजर रेवेन्यू बढ़ाने में मदद करेंगे। ब्रोकरेज ने इस इश्यू को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है।

Angel One ने कहा कि 47x FY25 अर्निंग पर NSDL की वैल्यूएशन इसके प्रतिद्वंद्वी CDSL से कम है। मजबूत बाजार स्थिति, ऊंची एंट्री बैरियर्स और डिजिटल इंडिया व पूंजी बाजार के विस्तार से मिलने वाले लॉन्ग टर्म टेलविंड इसे निवेश के लिए अच्छा बनाते हैं। हालांकि, Angel One ने कुछ जोखिम भी गिनाए- जैसे ट्रांजैक्शन प्राइसिंग पर नियामकीय दबाव, CDSL से कंपीटिशन, और राजस्व में अस्थिरता। चूंकि यह इश्यू पूरी तरह से OFS है, कंपनी को इससे कोई नया पूंजी नहीं मिलेगा।

वेंचुरा सिक्योरिटीज ने कहा कि NSDL की टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, जैसे ई-वोटिंग, ई-AGM और ब्लॉकचेन-आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम, इसे कंपीटिशन से आगे रखती है। ब्रोकरेज ने इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सिफारिश की है।

NSDL फाइनेंशियल

FY23 से FY25 के बीच एनएसडीएल का रेवेन्यू 17.9%, EBITDA 21.2% और PAT 20.9% की CAGR से बढ़ा है।

IPO के तहत 85,000 शेयर कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं, जिन्हें ₹76 की छूट मिलेगी। शेष 50% QIBs, 15% NIIs और 35% रिटेल निवेशकों के लिए निर्धारित हैं। कंपनी के शेयर 6 अगस्त को BSE और NSE पर लिस्ट होंगे।