Varun Beverages: जून 2025 तिमाही में 5% बढ़ा नेट प्रॉफिट, डिविडेंड का भी किया ऐलान - चेक करें रिकॉर्ड और पेमेंट डेट

Varun Beverages Share Price: पेप्सिको बॉटलर वरुण बेवरेजेज (Varun Beverages Ltd.) के शेयरों में आज 3.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल आज कंपनी ने अपने अप्रैल-जून के वित्तीय नतीजों को जारी किया है और साथ ही कंपनी ने शेयरधारकों के लिए अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी तय किया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Varun Beverages Financial Results

जून 2025 तिमाही में कंपनी ने सालाना आधार पर 5% की बढ़त के साथ ₹1,325.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो एक साल पहले इसी अवधि में ₹1,261.83 करोड़ था। हालांकि कंपनी की इनकम में 2.5% की गिरावट आई और यह ₹7,017.3 करोड़ रही, जो पिछले साल ₹7,196.8 करोड़ थी।

कंपनी के चेयरमैन रवि जयपुरिया ने कहा कि भारत में गर्मी के मौसम में मानसून की असामान्य रूप से जल्दी शुरुआत के बावजूद हमने प्रति केस प्राप्ति और EBITDA मार्जिन को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी बाजारों में सकारात्मक मुद्रा परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय कारोबार में वृद्धि के चलते, बिक्री में 3% की गिरावट के बावजूद कंपनी ने नेट प्रॉफिट में वृद्धि दर्ज की है।

Varun Beverages Dividend

कंपनी ने रिजल्ट के साथ-साथ 0.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने की भी घोषणा की है।

Varun Beverages Dividend Record Date

कंपनी ने रिकॉर्ड डेट के रूप में 2 अगस्त 2025 का दिन तय किया है।

Varun Beverages Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 5 अगस्त 2025 को या 5 अगस्त से देना शुरू करेगी।

Varun Beverages Share Price

सुबह 1:11 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 3.54% या 17.25 रुपये चढ़कर 504 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.55% या 17.30 रुपये चढ़कर 503.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

PepsiCo की फ्रेंचाइजी के तौर पर काम करने वाली Varun Beverages कार्बोनेटेड और नॉन-कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का उत्पादन और वितरण करती है। इनमें पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर भी शामिल है, जो PepsiCo के ब्रांड नामों के तहत बेची जाती है।