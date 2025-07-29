PNC Infratech Share Price: सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक (PNC Infratech Ltd.) के शेयरों में आज शुरुआती कारोबार में 3% की तेजी देखने को मिली। यह तेजी कंपनी को मिले एक बड़े ऑर्डर के बाद आई है। दरअसल बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) से ₹2,957 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

यह ऑर्डर छत्तीसगढ़ के गेवर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट (OCP) विस्तार परियोजना में ओवरबर्डन हटाने, कोल एक्सट्रैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी सेवाओं के लिए है। टेंडर के तहत हायर किए गए हेवी इक्विपमेंट्स के माध्यम से सतही खनन और कोयले की ढुलाई की जाएगी।

इससे पहले, 16 जुलाई को कंपनी NHPC द्वारा 1200MW सोलर और 600MW-2400MWh एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बिडर के रूप में कंपनी उभरी थी। यह ऑर्डर ₹3.13/किलोवॉट-घंटा की दर से कोट किया गया था।

PNC Infratech Share Price

खबर लिखे जानें तक सुबह 11:19 बजे तक बीएसई पर कंपनी का शेयर 2.56% या 7.65 रुपये चढ़कर 306.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.61% या 7.80 रुपये की तेजी के साथ 306.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:54 बजे तक कंपनी के 1,04,402 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

PNC Infratech Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 1 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 12 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में लगभग सपाट रहा है।

सालाना आधार पर देखें तो पिछले 1 साल में स्टॉक 40 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 2 साल के दौरान शेयर 10 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 3 साल में स्टॉक 19 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में शेयर 122 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।