बैक टू बैक लोअर सर्किट! ये डिफेंस स्टॉक आज फिर धड़ाम - 5% टूटा भाव, ये है बड़ी वजह
Zen Technologies Share Price: डिफेंस सेक्टर की कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज (Zen Technologies Ltd) के शेयरों में आज एक बार फिर से 5% का लोअर सर्किट लगा है। स्टॉक आज 5% गिरावट के साथ ₹1,603.70 पर अपने लोअर सर्किट पर आ गया। स्टॉक बीते कारोबारी दिन यानी सोमवार को भी लोअर सर्किट पर बंद हुआ था।
कंपनी के जून तिमाही के नतीजे बाजार अनुमानों से कमजोर रहे, जिससे निवेशकों में निराशा दिखी। एक्सपर्ट ने बताया कि प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन में बदलाव के कारण डिलीवरी टली जिसके कारण ₹60-70 करोड़ की रेवेन्यू बुकिंग अगले तिमाही में शिफ्ट हो गई है।
ब्रोकरेज फर्म ICICI Securities ने कहा है कि यह राशि Q2FY26 में बुक होगी। इसी आधार पर ICICI ने FY26 के लिए EPS अनुमान में 30% और FY27 के लिए EPS अनुमान में 22% की कटौती की है और स्टॉक को ‘Buy’ से घटाकर ‘Hold’ कर दिया है। ब्रोकरेज ने नया टारगेट प्राइस ₹1,700 तय किया है, जो FY27 के अनुमानित EPS पर 35x वैल्यूएशन पर आधारित है।
MOFSL ने भी स्टॉक पर ‘Neutral’ रेटिंग रखते हुए FY26/27 के लिए कमाई के अनुमान में 22% और 18% की कटौती की है। ब्रोकरेज का नया टारगेट प्राइस ₹1,650 है, जो पहले ₹1,850 था। ब्रोकरेज ने वर्तमान धीमे ऑर्डर फ्लो और एग्जीक्यूशन पर असर को इसका कारण बताया।
Nuvama ने स्टॉक को 'Hold' में डाउनग्रेड करते हुए टारगेट प्राइस ₹2,170 से घटाकर ₹1,800 किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी अब अर्निंग्स के न्यूनतम चरण की ओर बढ़ रही है और रिकवरी H2FY27 से पहले मुश्किल दिखती है।
हालांकि, कंपनी के मैनेजमेंट को अभी भी उम्मीद बनी हुई है। मैनेजमेंट ने FY26 - 28 के दौरान ₹6,000 करोड़ की क्यूमुलेटिव रेवेन्यू और 50% CAGR का टारगेट दोहराया है, जिसमें 35% EBITDA मार्जिन और 25% PAT मार्जिन शामिल हैं।
कंपनी को उम्मीद है कि नियमित खरीद चक्र, इमरजेंसी डिफेंस ऑर्डर्स और अमेरिका, नाटो, अफ्रीका व मिडिल ईस्ट जैसे एक्सपोर्ट बाजार इस ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे।