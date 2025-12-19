रडार पर ये स्मॉल कैप सीमेंट स्टॉक! प्रोमोटर ने बढ़ाई हिस्सेदारी - Details

Cement Stock: सीमेंट सेक्टर की कंपनी, मंगलम सीमेंट लिमिटेड (Mangalam Cement Ltd) का शेयर आज निवेशकों की रडार पर है। दरअसल कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि मंगलम सीमेंट के प्रमोटर्स ने कंपनी में शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव किया है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,081.27 करोड़ रुपये है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

प्रमोटर ग्रुप के सदस्य अवयाण विक्रम जालान (Avayaan Vikram Jalan) ने प्रमोटर्स के बीच इंटरनल ट्रांसफर के जरिए कंपनी के अतिरिक्त इक्विटी शेयर हासिल किए हैं।

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह गिफ्ट आधारित इंटर-से ट्रांसफर था, जिसमें 5,509 इक्विटी शेयर शामिल थे। इस ट्रांजैक्शन के बाद अवयाण विक्रम जालान की कुल हिस्सेदारी 21,000 शेयरों से बढ़कर 26,509 शेयर हो गई है।

शेयरों की संख्या बढ़ने के साथ कंपनी में जालान की हिस्सेदारी भी मामूली रूप से बढ़ी है। पहले उनकी हिस्सेदारी 0.08 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 0.10 फीसदी हो गई है। कंपनी ने अपने फाइलिंग में यह भी बताया कि यह ट्रांसफर पूरी तरह से प्रमोटर ग्रुप के अंदर हुआ है और इसका कंपनी के ओवरऑल कंट्रोल या मैनेजमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता।

Mangalam Cement Financials

फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का प्रदर्शन हाल के महीनों में मजबूत रहा है। पिछले दो तिमाहियों में मंगलम सीमेंट का नेट प्रॉफिट दोगुने से ज्यादा बढ़कर 52 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इससे पहले समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 20 करोड़ रुपये था। कंपनी की बैलेंस शीट भी मजबूत मानी जा रही है। मंगलम सीमेंट के रिजर्व्स का अनुमान 300 से 400 करोड़ रुपये के बीच है, जो भविष्य के विस्तार के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी दिखाता है।

इसके अलावा कंपनी को अपने खनन क्षेत्रों में बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। मंगलम सीमेंट ने बताया है कि उसके लाइमस्टोन माइंस के नीचे कोटा स्टोन के बड़े भंडार पाए गए हैं। निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले इन भंडारों की संभावित वैल्यू 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है। इनकी माइनिंग के लिए जरूरी मंजूरियां अगले साल की शुरुआत में मिलने की उम्मीद है।

Mangalam Cement Share Price

कंपनी का शेयर बीएसई पर सुबह 11:26 बजे तक 0.32% या 2.40 रुपये चढ़कर 756.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर शेयर 0.02% या 0.15 रुपये टूटकर 754.05 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।