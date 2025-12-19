बोनस इश्यू पर बड़ा अपडेट! हर शेयर पर 2 स्टॉक मिलेगा फ्री - रिकॉर्ड डेट भी तय, नोट कर लें जरूरी बातें

चावल की प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग का बिजनेस करने वाली कंपनी, जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड (GRM Overseas Ltd) ने हाल ही में अपने निवेशकों के लिए बोनस शेयर देने का ऐलान किया था लेकिन कंपनी ने बोनस इश्यू का रेश्यो और रिकॉर्ड डेट के बारे में जानकारी नहीं दी थी।

लेकिन अब कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बोनस इश्यू का रेश्यो और इसके लिए रिकॉर्ड डेट (Record Date) की जानकारी दी है।

इस खबर के बाद स्टॉक हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल सुबह 10:44 बजे तक शेयर बीएसई पर 0.37% या 1.75 रुपये चढ़कर 472.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर शेयर 0.50% या 2.35 रुपये चढ़कर 472.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

GRM Overseas Bonus Issue

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो 2:1 के रेश्यो में बोनस देगी। इसका मतलब कंपनी हर 1 मौजूदा इक्विटी शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर फ्री में बोनस के रूप में देगी।

GRM Overseas Bonus Issue Record Date

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट बुधवार 24 दिसंबर 2025 है। इसका मतलब अगर इस दिन आपके डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको बोनस शेयर का लाभ जरूर देगी।

GRM Overseas के बारे में

शुरू में यह कंपनी चावल की प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग का काम करती थी, लेकिन अब यह एक कंज्यूमर स्टेपल्स देने वाली कंपनी बन रही है।

शुरुआती वर्षों में GRM ने अपना चावल मुख्य रूप से मिडल ईस्ट और यूनाइटेड किंगडम में एक्सपोर्ट किया। धीरे-धीरे कंपनी ने 42 देशों में अपने चावल का बाजार बना लिया है और आज यह भारत के टॉप 5 चावल निर्यातकों में शामिल है।

GRM के पास तीन चावल प्रोसेसिंग यूनिट हैं - पानीपत (हरियाणा), नौल्था (हरियाणा), और गांधीधाम (गुजरात) में। इन यूनिट्स की कुल सालाना उत्पादन क्षमता 4,40,800 मीट्रिक टन है। इसके अलावा गांधीधाम प्लांट के पास 1.75 लाख वर्ग फीट का वेयरहाउस भी है, जिससे कांडला और मुंद्रा पोर्ट से माल जल्दी भेजना आसान हो जाता है।

कंपनी अपने ‘10X, ‘Himalaya River’ और ‘Tanoush’ ब्रांड नाम से प्रोडक्ट्स बेचती है, और साथ ही ग्राहकों के ब्रांड नाम से भी (प्राइवेट लेबल) माल बेचती है।