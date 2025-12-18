कंस्ट्रक्शन सेक्टर की इस कंपनी का बड़ा कॉरपोरेट एक्शन! प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से जुटाए 8.40 करोड़ रुपये - Details

रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects Ltd) का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़े कॉरपोरेट एक्शन की जानकारी दी है।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि बीते 17 दिसंबर 2025 को हुई फंड-रेजिंग कमेटी की बैठक में 37,35,440 इक्विटी शेयर अलॉट करने को मंजूरी दी गई है। इन शेयरों का फेस वैल्यू 1 रुपये है और इन्हें 30 रुपये प्रति शेयर (जिसमें 29 रुपये प्रीमियम शामिल है) की कीमत पर जारी किया गया है।

यह अलॉटमेंट पहले जारी किए गए 3,73,544 वारंट्स के कन्वर्जन के बाद किया गया है। ये वारंट्स 300 रुपये प्रति वारंट की कीमत पर जारी किए गए थे। कंपनी ने बताया कि इक्विटी शेयर के फेस वैल्यू को 10 रुपये से घटाकर 1 रुपये करने (स्टॉक स्प्लिट) के बाद शेयरों की संख्या और कैपिटल को एडजस्ट किया गया है।

कंपनी ने बताया कि यह शेयर नॉन-प्रमोटर / पब्लिक कैटेगरी के निवेशकों को प्रेफरेंशियल बेसिस पर अलॉट किए गए हैं। इसके बदले कंपनी को 8.40 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मिली है, जो कि प्रति वारंट 225 रुपये (इश्यू प्राइस का 75%) के हिसाब से जमा कराई गई है।

इन्हें अलॉट हुए शेयर

कंपनी ने आगे बताया कि वारंट्स के कन्वर्जन और इक्विटी शेयरों के अलॉटमेंट के बाद कंपनी की जारी और चुकता शेयर पूंजी बढ़कर 24,06,75,350 रुपये हो गई है, जिसमें 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 24,06,75,350 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

कंपनी ने यह भी बताया है कि अभी 72,28,306 वारंट्स कन्वर्जन के लिए लंबित हैं, जिन्हें वारंट होल्डर्स अलॉटमेंट की तारीख से 18 महीनों के भीतर बाकी 225 रुपये प्रति वारंट जमा कराकर इक्विटी शेयरों में बदल सकते हैं।

Hazoor Multi Projects Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 11:31 बजे तक बीएसई पर 0.83% या 0.31 रुपये गिरकर 37 रुपये पर कारोबार कर रहा था।