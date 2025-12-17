scorecardresearch
इस शेयर में हर दिन लग रहा है अपर सर्किट! ब्रोकरेज अभी भी बुलिश- 28% और तेजी आने की भविष्यवाणी, चेक करें टारगेट

स्टॉक आज बीएसई पर 5 प्रतिशत या 6.02 रुपये चढ़कर 126.60 रुपये पर स्थिर है। इस तेजी के पीछे कंपनी को हाल ही में मिला एक बड़ा ऑर्डर है। चेक करें टारगेट प्राइस।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 17, 2025 13:42 IST

Stock to BUY: तंबाकू प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International Ltd) के स्टॉक में आज एक बार फिर से 5% का अपर सर्किट लगा है। इससे पहले इस स्टॉक में मंगलवार और बीते सोमवार को भी अपर सर्किट लगा था। दो हफ्ते में स्टॉक 46% से ज्यादा चढ़ चुका है। 

स्टॉक आज बीएसई पर 5 प्रतिशत या 6.02 रुपये चढ़कर 126.60 रुपये पर स्थिर है। इस तेजी के पीछे कंपनी को हाल ही में मिला एक बड़ा ऑर्डर है। दरअसल कंपनी ने हाल ही में बताया था कि उसे यूवी इंटरनेशनल ट्रेड एफजेडई (Yuvi International Trade FZE) से लंबी अवधि का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी अगले दो साल तक सिगरेट, प्रीमिक्स शीशा, हुक्का तंबाकू, स्मोकिंग मिक्सचर और अन्य तंबाकू से जुड़े उत्पादों की सप्लाई करेगी। इस ऑर्डर की कुल कीमत करीब 97.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 8.75 अरब रुपये) है।

Elitecon International Share Price Target

ब्रोकरेज फर्म मेहता इक्विटीज (Mehta Equities) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी का एक सीमित तंबाकू निर्यातक से निकलकर विविध FMCG और ग्लोबल ट्रेड प्लेटफॉर्म में बदलना, जिसमें खाद्य तेल और एग्रो-कमोडिटी जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक कदम शामिल हैं, ने इसके रेवेन्यू बेस को मजबूत किया है और जियोपॉलिटिकल पहुंच को बढ़ाया है। 

ब्रोकरेज ने कहा कि वैल्यूएशन के मोर्चे पर, मौजूदा मल्टीपल्स इंडस्ट्री औसत के मुकाबले ऊंचे हैं, जो तेज ग्रोथ की उम्मीदों को दर्शाते हैं। हालांकि, जब तक कमाई में उम्मीद से कहीं बेहतर उछाल नहीं आता, तब तक मिड-रेंज हाई-ग्रोथ मल्टीपल्स की ओर एक कंज़र्वेटिव री-रेटिंग ज्यादा लगती है।

ब्रोकरेज को अगले दो वर्षों में PAT में करीब 20% CAGR की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने अगले 12 से 15 महीनों का टारगेट प्राइस ₹140 तय किया, जो मौजूदा स्तर से लगभग 28% की तेजी का संकेत देता है।

एक अन्य ब्रोकरेज फर्म खंडवाला सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक पर कवरेज की शुरुआत ‘BUY’ रेटिंग के साथ की है और 12 महीने का टारगेट प्राइस ₹136 प्रति शेयर तय किया है। यह मौजूदा स्तर से करीब 25% की तेजी को दिखाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह शेयर FY27E EPS ₹3.88 के आधार पर 28.11 गुना P/E पर ट्रेड कर रहा है, जो सेक्टर की प्रमुख कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के 35 गुना P/E के मुकाबले डिस्काउंट पर है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
