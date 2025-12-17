Penny Stock: ₹1 से कम वाले इस 'छोटू' शेयर में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। एनएसई पर लिस्ट यह शेयर दोपहर 12:02 बजे तक 4.82% या 0.04 रुपये चढ़कर 0.87 रुपये पर कारोबार कर रहा था। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम, औरी ग्रो इंडिया लिमिटेड (Auri Grow India Limited) है।

आज की तेजी को मिलाकर यह लगातार 12वां दिन है जब शेयर में उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में इस शेयर ने 61% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 हफ्ते से स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लगा है।

क्यों आई आज स्टॉक में तेजी?

इस तेजी के पीछे हॉन्गकॉन्ग की बड़ी विदेशी निवेशक कंपनी, ल्यूमिनरी क्राउन (Luminary Crown) का एक बड़ा प्रस्ताव है। ल्यूमिनरी क्राउन ने Auri Grow India में 24% तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी किया है।

Luminary Crown ने इस डील के लिए 2 रुपये प्रति शेयर का भाव प्रस्तावित किया है, जो पिछले बंद भाव 0.84 रुपये के मुकाबले भारी प्रीमियम पर है।

कंपनी के डायरेक्टर प्रतीक कुमार पटेल ने कहा कि ल्यूमिनरी क्राउन के साथ अभी यह समझौता नॉन-बाइंडिंग है और किसी भी निश्चित समझौते पर साइन नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव हमारी कृषि-तकनीक और निर्यात के क्षेत्र में बदलाव की योजना पर बाहरी निवेशकों के भरोसे को दिखाता है।

उन्होंने यह भी साफ किया कि ल्यूमिनरी क्राउन ने बोर्ड में एक डायरेक्टर की नियुक्ति की मांग की है, लेकिन इससे मैनेजमेंट के नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा। ऑरी ग्रो इंडिया अब कृषि के आधुनिक क्षेत्रों में बड़े विस्तार की तैयारी में है।

तीन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान

ल्यूमिनरी क्राउन के साथ मिलकर कंपनी तीन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देगी। इसमें चावल का एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और खाड़ी देशों (GCC) सहित यूरोपीय बाजारों में निर्यात करना शामिल है।

इसके अलावा, करीब 55 करोड़ रुपये की लागत से हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स फार्मिंग प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना है। इस प्रोजेक्ट से सालाना 180 से 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है, जिसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 13% रह सकता है।

साथ ही, कंपनी की अपनी जमीन पर कम से कम पांच साल के लिए ऑर्गेनिक फॉर्मिंग शुरू करने का भी प्रस्ताव है।