आईटी स्मॉल कैप कंपनी ने साइन किया बड़ा MoU, किसानों के हित में लिया ये फैसला - Details

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि बार्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (BIL) ने सामान्य कारोबारी गतिविधियों के तहत श्री नागनरसिंह प्राइवेट लिमिटेड (SNN) के साथ एक MoU साइन किया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 17, 2025 10:39 IST

Bartronics India Share price: आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (Bartronics India Ltd) ने मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया की उसने एक बड़ा MoU साइन किया है। 

फिलहाल आज खबर लिखे जानें तक शेयर एनएसई पर सुबह 10:31 बजे तक 1.74% या 0.21 रुपये गिरकर 11.88 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.40% या 0.17 रुपये टूटकर 11.93 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि बार्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (BIL) ने सामान्य कारोबारी गतिविधियों के तहत श्री नागनरसिंह प्राइवेट लिमिटेड (SNN) के साथ एक MoU साइन किया है।

इस समझौते का मकसद एग्री-प्रोड्यूस सप्लाई चेन में एक रणनीतिक सहयोग बनाना करना है। इसके तहत BIL किसानों, एफपीओ (FPOs) और मंडियों से सीधे कृषि उत्पादों की खरीद करेगा, जबकि SNN इन उत्पादों को BIL से खरीदकर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, मॉडर्न ट्रेड, रिटेल, संस्थागत खरीदारों और अन्य ऑफटेकर्स को बेचेगा। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह MoU पूरी तरह नॉन-बाइंडिंग है, सिवाय गोपनीयता, क्षेत्राधिकार और समाप्ति से जुड़े प्रावधानों के। 

कंपनी का नाम बदलने के प्रस्ताव को बोर्ड मेंबर्स की मिली मंजूरी

एक अन्य फाइलिंग में हाल ही में कंपनी ने बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी का नाम बदलकर 'Avio Smart Market Stack Limited' करने का प्रस्ताव मंजूर किया है, जो मंत्रालय की मंजूरी के बाद लागू होगा।

इसी के साथ, कंपनी अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी BIL Healthtech Private Limited का नाम भी नए ब्रांड पहचान के अनुरूप बदलना चाहती है। बोर्ड बैठक में यह भी तय हुआ कि कंपनी शेयरधारकों की मंजूरी के बाद 250 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकेगी।

इसके अलावा, कंपनी Kinex India Private Limited से 100 करोड़ रुपये की संबंधित पार्टी ट्रांजैक्शन के तहत उधार लेने के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने सहमति दी।

इसके साथ ही, बोर्ड ने किसानों से जुड़ी जागरूकता पहल के लिए एक राष्ट्रीय ब्रांड एंबेसडर को नियुक्त करने का फैसला किया है और कंपनी के नए लोगो को भी मंजूरी दे दी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
