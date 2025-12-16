बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट बदली, लगातार तीसरे दिन इस स्मॉल-कैप शेयर में लगा अपर सर्किट

scorecardresearch
Delhi,UPDATED: Dec 16, 2025 16:43 IST

Stock in Focus: पिछले दो दिनों से 2,363.37 करोड़ के मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी, ए-1 लिमिटेड (A-1 Ltd) के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग रहा है। कंपनी का शेयर आज भी 5% के अपर सर्किट पर बंद हुआ है। 

बीएसई पर यह शेयर आज 97.85 रुपये चढ़कर 2055.10 रुपये पर बंद हुआ है। स्टॉक में यह तेजी इसलिए आई क्योंकि कंपनी ने बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है। कंपनी ने अब अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में रिकॉर्ड डेट में बदलाव की घोषणा की है। 

A-1 Ltd  Bonus Issue & Stock Split Record Date 

कंपनी ने सोमवार को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट अब बुधवार 31 दिसंबर 2025 है जो पहले 22 दिसंबर थी।

A-1 Ltd  Bonus Issue

कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 3:1 के रेश्यो में बोनस शेयर देने की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 मौजूदा इक्विटी शेयर के बदले 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 3 इक्विटी शेयर फ्री में दी। 

A-1 Ltd Stock Split

कंपनी ने बताया को वो 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी।

हाल ही में कंपनी ने दी थी बड़ी जानकारी

कंपनी ने बीते शुक्रवार को अपने एक फाइलिंग में बताया था कि उसने 10,000 टन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की आपूर्ति के लिए अग्रणी कंपनियों के साथ एक ट्राई पार्टी सप्लाई एग्रीमेंट किया है। यह लॉन्ग टर्म आपूर्ति व्यवस्था नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए होगी। समझौते में आपसी सहमति से अतिरिक्त मात्रा की सप्लाई का भी प्रावधान शामिल है।

इस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (GNFC) निर्माता के रूप में शामिल है। वहीं सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियां खरीदार और अंतिम उपयोगकर्ता होंगी। ए-1 लिमिटेड ने इस पूरे डील में डीलर की भूमिका निभाई है।

कंपनी के अध्यक्ष और एमडी हर्षदकुमार पटेल ने कहा कि यह समझौता इंडस्ट्रियल केमिकल सप्लाई चेन में ए-1 लिमिटेड की मौजूदगी को और मजबूत करता है। उनके मुताबिक यह एग्रीमेंट राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ कंपनी के निरंतर जुड़ाव को दर्शाता है और वॉल्यूम विजिबिलिटी बढ़ाता है।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
