पैसाबाजार और यस बैंक ने एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है जो बाहर खाना खाने और घूमने-फिरने के शौकीन हैं।

पैसाबाजार (Paisabazaar) ने यस बैंक के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करते हुए 'YES BANK Paisabazaar PaisaSave Credit Card' का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है।

डाइनिंग और ट्रैवल पर बंपर कैशबैक

इस नए कार्ड की सबसे बड़ी खासियत इसका कैशबैक ऑफर है। कार्डधारकों को डाइनिंग और ट्रैवल खर्चों पर 6% का तगड़ा कैशबैक मिलेगा। ग्राहकों को Zomato, Swiggy, EazyDiner, MakeMyTrip, Goibibo, Airbnb, Taj, Marriott और Radisson जैसी प्रीमियम कैटेगरी पर कैशबैक का फायदा मिलेगा।

इस एक्सेलरेटेड बेनिफिट के जरिए ग्राहक हर महीने 3,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस लिमिट के बाद भी इन खर्चों पर 1% का कैशबैक मिलता रहेगा।

रोजमर्रा के खर्चों पर भी बड़ी राहत

सिर्फ घूमने और खाने पर ही नहीं, बल्कि यह कार्ड रोजमर्रा के अन्य खर्चों पर भी 1% का अनलिमिटेड कैशबैक देता है। यह कार्ड RuPay प्लेटफॉर्म पर आता है, जिसका मतलब है कि ग्राहक अपना वर्चुअल कार्ड तुरंत एक्टिवेट कर यूपीआई (UPI) के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, यूजर्स को इस कार्ड के जरिए फ्यूल सरचार्ज में भी 1% की छूट मिलेगी।

यस बैंक के कंट्री हेड (क्रेडिट कार्ड्स) अनिल सिंह ने इस मौके पर कहा कि आजकल लोग अपनी लाइफस्टाइल से जुड़े खर्चों पर बेहतर रिवॉर्ड चाहते हैं। वहीं, पैसाबाजार की CEO संतोष अग्रवाल ने बताया कि ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए ही यह डिजिटल-फर्स्ट कार्ड तैयार किया गया है, क्योंकि कैशबैक आज भी भारतीय उपभोक्ताओं की पहली पसंद है।

जॉइनिंग फीस जीरो

यस बैंक का यह पैसासेव क्रेडिट कार्ड बिना किसी जॉइनिंग फीस के आता है। दूसरे साल से इसकी सालाना फीस 499 रुपये है, लेकिन अगर आपने साल भर में 1.2 लाख रुपये खर्च कर लिए हैं, तो यह फीस भी माफ कर दी जाएगी। यह उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बिना भारी शुल्क के प्रीमियम लाइफस्टाइल लाभ उठाना चाहते हैं।

https://www.paisabazaar.com/yes-bank/paisabazaar-paisasave-credit-card/