इस कंपनी ने मंगलवाल को बाजार बंद होने के बाद शेयरधारकों को लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से स्टॉक आज निवेशकों की रडार पर है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 17, 2025 10:25 IST

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सेलेकोर गैजेट्स लिमिटेड (Cellecor Gadgets Limited) के शेयर पर निवेशकों की नजर है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी ने मंगलवाल को बाजार बंद होने के बाद शेयरधारकों को लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है। 

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:13 बजे तक एनएसई पर 0.33% या 0.10 रुपये गिरकर 30.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप 671.96 करोड़ रुपये का है। 

कंपनी ने दी बड़ी जानकारी

अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि कंपनी ने बेंगलुरु में नया रिजनल ऑफिस खोला है। फाइलिंग के मुताबिक यह ऑफिस कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में Cellecor के कारोबार के लिए एक ऑपरेशनल हब के रूप में काम करेगा।

कंपनी ने बताया कि वो दक्षिण भारत को एक हाई-ग्रोथ मार्केट के रूप में देख रही है और यहां अपने ट्रेड पार्टनर्स व ग्राहकों के और करीब रहकर मजबूत मौजूदगी बनाना चाहती है।

कंपनी के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि अग्रवाल ने कहा कि दक्षिण भारत Cellecor के लिए बड़े ग्रोथ का अवसर है। बेंगलुरु में रिजनल ऑफिस की स्थापना से हमें बाजार से जुड़ाव बढ़ाने, कामकाज की रफ्तार तेज करने और अपने चैनल पार्टनर्स के साथ रिश्ते मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह कदम हमें बाजार की जरूरतों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने और ग्राहकों के अनुभव को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। 

उन्होंने आगे कहा कि यह ऑफिस रिजनल लीडरशिप और सेल्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस और सपोर्ट से जुड़ी क्रॉस-फंक्शनल टीमों का सेंटर होगा। इससे आपसी तालमेल बेहतर होगा और जमीनी स्तर पर कामकाज को और अधिक प्रभावी तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा।

रवि अग्रवाल ने कहा कि यह विस्तार कंपनी की लॉन्ग टर्म रणनीति के मुताबिक है, जिसके तहत कंपनी अपने मल्टी-कैटेगरी पोर्टफोलियो को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। इस पोर्टफोलियो में टेलीविजन, होम अप्लायंसेज, मोबाइल एक्सेसरीज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Dec 17, 2025