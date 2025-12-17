Stock to BUY: इस लॉजिस्टिक स्टॉक में आ सकती है 25% की तेजी! 5 साल में करीब 1000% का रिटर्न - नोट करें टारगेट

Stock to BUY: लॉजिस्टिक सॉल्यूशन देने वाली कंपनी, सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड (Sindhu Trade Links Ltd) के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:58 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.25% या 0.27 रुपये चढ़कर 21.88 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 0.37% या 0.08 रुपये की तेजी के साथ 21.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था। BSE Analytics के मुताबिक यह शेयर पिछले 5 साल में 990% यानी करीब 1000% चढ़ा है।

अब इस शेयर पर ब्रोकरेज फर्म खंडवाला सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक पर कवरेज की शुरुआत ‘BUY’ रेटिंग के साथ की है। ब्रोकरेज ने अगले 12 महीने का टारगेट प्राइस ₹26.85 प्रति शेयर तय किया है जो मौजूदा स्तर से करीब 25% की तेजी की संभावना को दिखाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह शेयर FY27E EPS के आधार पर 25.6 गुना P/E पर ट्रेड कर रहा है, जो लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के औसत 32 गुना P/E के मुकाबले डिस्काउंट पर है। ब्रोकरेज ने कहा कि इससे कंपनी का आकर्षक वैल्यूएशन, स्केलेबल ग्रोथ प्रोफाइल और कमाई में बेहतर विजिबिलिटी साफ तौर पर नजर आती है।

ब्रोकरेज ने कहा कि सिंधु ट्रेड लिंक्स एक डायवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स-लिंक्ड कंपनी है, जिसका कारोबार लॉजिस्टिक्स, फ्यूल ट्रेडिंग, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स और विदेशी कोयला परिसंपत्तियों तक फैला हुआ है। ब्रोकरेज ने कहा कि FY26 में कोयला कारोबार के डी-कंसॉलिडेशन के कारण कंपनी के कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू और EBITDA में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, पावर और फ्यूल जैसे मुख्य कारोबार से स्थिर कैश फ्लो बने रहने की उम्मीद है।

इसके अलावा, कोयला कारोबार में बरकरार 25% हिस्सेदारी से मिलने वाले डिविडेंड का भी कंपनी को फायदा मिलेगा। साथ ही एसेट मॉनिटाइजेशन और कर्ज घटाने के जरिए बैलेंस शीट को और मजबूत किया जा रहा है।

Q2FY26 Results

सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड के सितंबर 2025 तिमाही के नतीजे काफी कमजोर रहे हैं। कंपनी की बिक्री 66.36% गिरकर ₹124.33 करोड़ पर आ गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में बिक्री ₹369.55 करोड़ थी।

कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 90.72% की भारी गिरावट के साथ ₹116.54 करोड़ से घटकर सिर्फ ₹10.82 करोड़ रह गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) -1.63% रहा, जबकि पिछले साल यह -25.06% था। इसी तरह PBDT 89% और PBT में भी 90% की गिरावट देखने को मिली।