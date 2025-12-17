scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारBSNL की 5G सेवाओं के लिए ये आईटी कंपनी बनी आधिकारिक पार्टनर, 3% से ज्यादा भागा शेयर

BSNL की 5G सेवाओं के लिए ये आईटी कंपनी बनी आधिकारिक पार्टनर, 3% से ज्यादा भागा शेयर

इस आईटी कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से स्टॉक 3.5% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। सुबह 11:14 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 3.54% या 0.86 रुपये चढ़कर 25.18 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 17, 2025 11:22 IST

IT Stock: आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से स्टॉक 3.5% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। सुबह 11:14 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 3.54% या 0.86 रुपये चढ़कर 25.18 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने आज दी ये बड़ी जानकारी

अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि कंपनी को भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (5G FWA) सेवाओं के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में एम्पैनल किया गया है।

इस एम्पैनलमेंट के तहत Blue Cloud Softech Solutions Ltd (BCSSL) महाराष्ट्र और गोवा सर्किल में इंटरनेट लीज्ड लाइन (ILL) सर्विस देगी, जिससे पश्चिम भारत में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होगी।

कंपनी ने बताया कि इस पार्टनरशिप के जरिए वह एंटरप्राइज और संस्थागत ग्राहकों के लिए 5G FWA सॉल्यूशंस तैनात करेगी। इसके साथ ही BCSSL अपने प्रमुख डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे Access Genie (सिक्योर ऑथेंटिकेशन और नेटवर्क कंट्रोल प्लेटफॉर्म), BluHealth (टेलीमेडिसिन, रिमोट मॉनिटरिंग और सुरक्षित मरीज डेटा मैनेजमेंट वाला डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम) और Cyber Security SoHo EDR (छोटे ऑफिस और होम ऑफिस के लिए एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन) को भी पेश करेगी।

फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि यह कदम BCSSL और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (KRCL) के बीच पहले से मौजूद MoU को भी मजबूती देता है। KRCL के डार्क फाइबर नेटवर्क का उपयोग करते हुए, फेज-1 में रेलवे स्टेशनों पर 5G FWA कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। इनमें लाइव और ऑन-डिमांड कंटेंट के लिए IPTV सेवाएं और यात्रा जानकारी, पब्लिक सर्विसेज, मनोरंजन और हाइपरलोकल फीचर्स देने वाला Blure Bharat ऐप शामिल है। इससे रेलवे स्टेशन स्मार्ट रेल हब में तब्दील होंगे और यात्रियों को तेज इंटरनेट, बेहतर मनोरंजन और आसान सेवाओं का लाभ मिलेगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 17, 2025