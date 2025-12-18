स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स करेगी बड़ा अधिग्रहण! बोर्ड मेंबर्स की मिली मंजूरी - YTD में 400% से ज्यादा रिटर्न

Stock in Focus: 3,475.16 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड (Spice Lounge Food Works Ltd) ने बीते बुधवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है।

कंपनी ने बताया कि 17 दिसंबर को हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में M/s Prisha Infotech Pte. Ltd. के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। यह कंपनी सिंगापुर की है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट व प्रोग्रामिंग के बिजनेस में काम करती है।

यह अधिग्रहण USD 1,50,000 में किया जाएगा, जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से Prisha Infotech, स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (Wholly Owned Subsidiary) बन जाएगी।

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक, Prisha Infotech Pte. Ltd. की स्थापना 6 मई 2021 को हुई थी। कंपनी का टर्नओवर सितंबर 2025 में USD 78.56 लाख, सितंबर 2024 में USD 1.08 करोड़ और सितंबर 2023 में USD 1.00 करोड़ रहा है।

यह कंपनी आईटी और आईटी-इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर में काम करती है और अधिग्रहण करने वाली कंपनी का भी कारोबार इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

कंपनी के मुताबिक यह अधिग्रहण पूरी तरह से स्ट्रैटेजिक है, जिसका मकसद बिजनेस विस्तार, रेवेन्यू ग्रोथ और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मौजूदगी को मजबूत करना है। जानकारी के मुताबिक शेयरों के अधिग्रहण की प्रक्रिया समझौतों पर साइन होने के बाद 12 महीनों के अंदर पूरी होने की संभावना है।

YTD में 400% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक स्टॉक पिछले 1 हफ्ते में लगभग सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 16 प्रतिशत से अधिक टूटा है। अगर 6 महीने में देखें तो शेयर ने 83 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

अगर YTD आधार पर देखें तो साल 2025 में अब तक स्टॉक 421 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 634 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 783 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 4160 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Spice Lounge Food Works Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 10:45 बजे तक बीएसई पर 3.73% या 1.94 रुपये गिरकर 50.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।