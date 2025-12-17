scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारआशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में है ₹30 से सस्ता ये शेयर! कंपनी ने हाल ही किया है बड़ा अधिग्रहण - आपका दांव है?

आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में है ₹30 से सस्ता ये शेयर! कंपनी ने हाल ही किया है बड़ा अधिग्रहण - आपका दांव है?

इस कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में हाल ही किए गए अधिग्रहण के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। फिलहाल दोपहर 2:49 बजे तक शेयर एनएसई  पर 0.78% या 0.19 रुपये गिरकर 24.17 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 17, 2025 15:06 IST

दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में 2,766.99 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाला ये केमिकल स्टॉक है। फिलहाल दोपहर 2:49 बजे तक शेयर एनएसई  पर 0.78% या 0.19 रुपये गिरकर 24.17 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.66% या 0.16 रुपये गिरकर 24.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड (Fineotex Chemical Ltd). इस कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में हाल ही किए गए अधिग्रहण के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। 

आशीष कचोलिया के पास कितनी हिस्सेदारी?

Trendlyne के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक आशीष कचोलिया ने सितंबर तिमाही में फाइनोटेक्स केमिकल में 2.6% हिस्सेदारी है। दिग्गज निवेशक ने Q2 में 0.1% हिस्सेदारी घटाई है। पहले आशीष कचोलिया के पास इस कंपनी की 2.7% हिस्सेदारी थी।

कंपनी ने अधिग्रहण के बारे में क्या बताया?

कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि फाइनोटेक्स केमिकल की सब्सिडियरी Fineotex Biotex Healthguard FZE के जरिए अमेरिका की प्रमुख स्पेशियलिटी ऑयलफील्ड केमिकल कंपनी CrudeChem Technologies (CCT) के अधिग्रहण ने हमारे लिए नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं।

फाइनोटेक्स केमिकल की कार्यकारी निदेशक, आरती झुनझुनवाला ने कहा कि यह अधिग्रहण हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। टेक्सास के मिडलैंड और ब्रुकशायर जैसे प्रमुख अमेरिकी ऑयलफील्ड हब्स में CCT की मजबूत मौजूदगी से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी बाजार पकड़ और मजबूत होगी। यहां का टेक्निकल लैब इकोसिस्टम वैज्ञानिक क्षमता और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को नई गति देगा, जिससे हमारी इनोवेशन रोडमैप और तेज होगी।

टेक्सास में CrudeChem की मजबूत आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर और Finotex की फॉर्मुलेशन केमिस्ट्री में विशेषज्ञता मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तेज करेंगी, एडवांस्ड केमिकल सॉल्यूशंस के सह-विकास को बढ़ावा देंगी और वैश्विक ऑयलफील्ड जरूरतों के अनुरूप तेजी से नए प्रोडक्ट्स के विकास में मदद करेंगी।

सचिन बंदोडकर, बिजनेस हेड - ऑयलफील्ड स्पेशलिटी केमिकल्स, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड ने कहा कि यह अधिग्रहण स्पेशलिटी ऑयलफील्ड केमिकल सेगमेंट में, खासकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हमारी स्थिति को काफी मजबूत करता है। CrudeChem का इकोसिस्टम हमें कई अहम फायदे देता है। सबसे पहले, इसके एडवांस्ड फ्लुइड एडिटिव्स हमें ऐसे मिशन-क्रिटिकल और हाई-परफॉर्मेंस सॉल्यूशंस देने में सक्षम बनाते हैं, जो ग्लोबल एनर्जी उत्पादकों की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और लागत घटाते हैं। दूसरा, इसके हाई-परफॉर्मेंस केमिकल टेक्नोलॉजीज रिजर्वॉयर आउटपुट को अधिकतम करने और कठिन परिस्थितियों में भरोसेमंद संचालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं।

उन्होंने आगे कहा कि तीसरा बड़ा फायदा ESG के मुताबिक सॉल्यूशन हैं, जो फाइनोटेक्स के बेसिक प्रिंसिपल से मेल खाता है। चौथा, CrudeChem की वर्ल्ड-क्लास टेक्निकल क्षमताएं हैं, जिनकी मदद से तेजी से नई फॉर्मुलेशन विकसित की जा सकती हैं, रियल-वर्ल्ड टेस्टिंग, ऑन-साइट ट्रबलशूटिंग और ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं।

पांचवां और सबसे अहम, CrudeChem के पास वैश्विक ऊर्जा उत्पादकों और ऑयलफील्ड सर्विस कंपनियों के साथ वर्षों से बने मजबूत रिश्ते हैं, जिससे हमें तुरंत टियर-1 ग्राहकों तक पहुंच, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और भरोसेमंद पार्टनरशिप मिलती है।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 17, 2025