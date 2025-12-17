scorecardresearch
एक खबर और 6% उछला ये स्मॉल कैप स्टॉक! सिर्फ 1 हफ्ते में 20% की आई तेजी - आपके पास है ये ₹70 से कम वाला शेयर?

Delhi,UPDATED: Dec 17, 2025 14:43 IST

Small Cap Stock: इको-फ्रेंडली पेपर प्रोडक्ट बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी, बंगंगा पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Banganga Paper Industries Ltd) के शेयर मं आज 6% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज दोपहर 2:28 बजे तक बीएसई पर 6.06% या 3.51 रुपये चढ़कर 61.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 58.50 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 61.49 रुपये को टच कर लिया है। पिछले 1 हफ्ते में यह शेयर 20% चढ़ चुका है। इस कंपनी का मार्केट कैप 736.46 करोड़ रुपये का है।

स्टॉक में आज यह तेजी तब आई जब कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में एक बड़ी जानकारी दी। कंपनी ने मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बंगंगा पेपर इंडस्ट्रीज ने अपने बोर्ड में दो नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति की है।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि उसने वेंकटेश प्रभु और रविंद्रनाथन एम को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है। इन दोनों नियुक्तियां 16 दिसंबर 2025 से ही तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है। एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक इनका कार्यकाल पांच साल का होगा, हालांकि इसे अगली आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी मिलना जरूरी है।

कंपनी ने बताया कि वेंकटेश प्रभु को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी सेक्टर में 40 साल से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने ब्रुअरी, डिस्टिलरी और एथेनॉल प्लांट्स से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। वह वीपी ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन हैं। इससे पहले वह यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड, शॉ वॉलेस एंड कंपनी लिमिटेड, बेलावाड़ी ग्रुप और युकसोम ब्रुअरीज जैसी कंपनियों में अहम लीडरशिप भूमिकाएं निभा चुके हैं।

वहीं, रविंद्रनाथन एम को ब्रुअरी इंडस्ट्री में 50 साल से ज्यादा का अनुभव है। वह एक सीनियर ब्रुअरी कंसल्टेंट रहे हैं और ऑपरेशन, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गहरी समझ रखते हैं। केमिस्ट्री में डिग्री रखने वाले रविंद्रनाथन ने यूनाइटेड ब्रुअरीज ग्रुप, शॉ वॉलेस ग्रुप, नाइजीरिया के सोना ग्रुप और चैंपियन जैसी कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर काम किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
