इस आईटी कंपनी के प्रोमोटर ने बढ़ाई अपनी हिस्सेदारी! खरीदे 14,10,75,000 शेयर - रडार पर ₹30 से कम वाला ये स्टॉक

IT Stock in Focus: स्मॉल कैप आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) के प्रोमोटर ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

कंपनी के लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के प्रमोटर यार्लागड्डा जनकी ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई गई है।

यह अधिग्रहण प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए किया गया है। अधिग्रहण से पहले यार्लागड्डा जनकी के पास कंपनी के 14,55,75,960 शेयर थे, जबकि इस प्रक्रिया के तहत उन्हें 14,10,75,000 नए शेयर अलॉट किए गए हैं। इस अधिग्रहण के बाद यार्लागड्डा जनकी के पास कुल 28,66,50,960 शेयर हो गए हैं। यानी पहले यार्लागड्डा जनकी के पास 33.37% शेयर थे और अब उनके पास 38.06% शेयर हो गए हैं।

अधिग्रहण से पहले कंपनी की कुल इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कुल वोटिंग कैपिटल 43,62,81,600 शेयर थी, जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद बढ़कर 75,30,81,600 शेयर हो गई है।

कंपनी का शेयर आज सुबह 11:01 बजे तक बीएसई पर 0.40% या 0.10 रुपये चढ़कर 24.61 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

हाल ही में कपनी को BSNL से मिली है बड़ी जिम्मेदारी

हाल ही में कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसे भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (5G FWA) सेवाओं के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में एम्पैनल किया गया है।

इस एम्पैनलमेंट के तहत Blue Cloud Softech Solutions Ltd (BCSSL) महाराष्ट्र और गोवा सर्किल में इंटरनेट लीज्ड लाइन (ILL) सर्विस देगी, जिससे पश्चिम भारत में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होगी।

कंपनी ने बताया कि इस पार्टनरशिप के जरिए वह एंटरप्राइज और संस्थागत ग्राहकों के लिए 5G FWA सॉल्यूशंस तैनात करेगी। इसके साथ ही ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक अपने प्रमुख डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे Access Genie (सिक्योर ऑथेंटिकेशन और नेटवर्क कंट्रोल प्लेटफॉर्म), BluHealth (टेलीमेडिसिन, रिमोट मॉनिटरिंग और सुरक्षित मरीज डेटा मैनेजमेंट वाला डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम) और Cyber Security SoHo EDR (छोटे ऑफिस और होम ऑफिस के लिए एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन) को भी पेश करेगी।