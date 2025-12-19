FCCBs जारी कर 50 मिलियन डॉलर जुटाएगी कंपनी! रडार पर ये स्मॉल कैप स्टॉक - Details

शुक्रवार को शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड (Share India Securities Ltd) का शेयर आज निवेशकों की रडार पर है।

दरअसल कंपनी ने बीते गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बीते 17 दिसंबर को हुई असाधारण जनरल मीटिंग (EGM) में कंपनी के सदस्यों ने विशेष प्रस्ताव के जरिए अधिकतम 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (या इसके बराबर भारतीय रुपये या अन्य किसी विदेशी मुद्रा) तक की राशि जुटाने के लिए फॉरेन करंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स (FCCBs) जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बॉन्ड एक या एक से अधिक चरणों में जारी किए जा सकते हैं।

Share India Securities Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 10:36 बजे तक बीएसई पर 0.09% या 0.15 रुपये चढ़कर 173.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.09% या 0.16 रुपये टूटकर 173.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल 3,801 करोड़ रुपये है।

Share India Securities Q2 FY26 Results

सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 25% घटकर ₹93.22 करोड़ रह गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹124.26 करोड़ था। वहीं, इसके कोर ऑपरेशंस से होने वाली आय भी 24.6% घटकर ₹340.95 करोड़ पर आ गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह ₹452.75 करोड़ थी।

शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के बारे में

यह कंपनी एल्गो ट्रेडिंग (Algo Trading) सॉल्यूशन प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ग्राहकों को सेवा दे रही है। कंपनी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने मुख्य रूप से HNI (High Net-worth Individuals) यानी अमीर निवेशकों को सेवाएं दी हैं, लेकिन अब कंपनी का फोकस रिटेल सेगमेंट में मजबूत बनने का है।