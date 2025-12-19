विस्फोटक बनाने के लिए इस डिफेंस कंपनी को मिला बड़ा लाइसेंस! हरे निशान पर ट्रे़ड कर रहा स्टॉक
एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की इस कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है।
Defence Stock: एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 11:04 बजे तक शेयर एनएसई पर 0.40% या 0.90 रुपये की तेजी के साथ 227.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.31% या 0.70 रुपये चढ़कर 227.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
कंपनी ने दी बड़ी जानकारी
अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड ने जानकारी दी है कि उसकी स्टेप-डाउन सब्सिडियरी कंपनी आईडीएल एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (IDL Explosives Limited) को भारत सरकार के IDR एक्ट, 1951 के तहत एक इंडस्ट्रियल लाइसेंस (IL) मिला है।
यह लाइसेंस कंपनी को HMX (Cyclotetramethylenetetranitramine) और TNT (Trinitrotoluene) जैसे विस्फोटक पदार्थों के निर्माण की अनुमति देता है।
कंपनी को HMX के लिए 50 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) और TNT के लिए 500 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) की उत्पादन क्षमता के साथ यह मंजूरी दी गई है।
इस इंडस्ट्रियल लाइसेंस की वैधता जारी होने की तारीख से 15 साल तक रहेगी। कंपनी ने बताया कि यह मंजूरी कंपनी के रक्षा और विस्फोटक निर्माण कारोबार के लिए एक अहम कदम है।
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर करुणाकर रेड्डी ने कहा कि यह अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के लिए एक अहम रणनीतिक उपलब्धि है, जिससे कंपनी औद्योगिक और रक्षा दोनों तरह के विस्फोटकों की जरूरतों को पूरा कर सकेगी।
उन्होंने आगे कहा कि यह लाइसेंस सिर्फ एक रेगुलेटरी मंजूरी नहीं है, बल्कि यह कंपनी की मजबूत तकनीकी क्षमता, बेहतर कामकाज और सुरक्षा और क्वालिटी के हाई स्टैंडर्ड का पालन करने की क्षमता को भी साबित करता है। इससे कंपनी की उच्च-ऊर्जा रक्षा विस्फोटकों की आंतरिक जरूरतों को पूरा करने की क्षमता मजबूत होगी और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में औद्योगिक और रक्षा विस्फोटकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के नए अवसर खुलेंगे।