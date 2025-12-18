विदेशी विस्तार की ओर कदम! इस फार्मा कंपनी ने पोलैंड में बनाई 100% सब्सिडियरी, यूरोपियन मार्केट पर नजर

फार्मा और स्पेशियलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी, सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sudarshan Pharma Industries Ltd) ने अपने निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है।

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने पोलैंड में अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (Wholly-Owned Subsidiary) का गठन कर लिया है। इस नई कंपनी का नाम Sudarshan Poland रखा गया है और इसका रजिस्टर्ड सर्विस एड्रेस Bartycka, Warsaw, Poland में है।

कंपनी ने Sudarshan Poland के 100 शेयर सब्सक्राइब किए हैं, जिनकी कीमत PLN 50 प्रति शेयर है। इस तरह कुल निवेश PLN 5,000 (करीब 1.30 लाख रुपये) का हुआ है, जो कंपनी की 100% चुकता शेयर पूंजी है।

Sudarshan Poland का मुख्य कारोबार बेसिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, प्लास्टिक और सिंथेटिक रबर के निर्माण से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कंपनी कीटनाशक, डिसइंफेक्टेंट, एग्रो-केमिकल्स, साबुन, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स और फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स के होलसेल बिजनेस में भी काम कर सकती है।

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक इस सहायक कंपनी के जरिए पेरेंट कंपनी को यूरोपियन मार्केट, खासतौर पर पोलैंड में अपनी मौजूदगी मजबूत करने और केमिकल सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय विस्तार का अवसर मिलेगा।

सुदर्शन फार्मा के बारे में

सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sudarshan Pharma Industries Ltd) विशेष रूप से फार्मास्युटिकल्स, केमिकल्स और हेल्थकेयर से जुड़े उत्पादों के निर्माण, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल है।

कंपनी कस्टमाइज्ड केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स, एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (APIs), और फॉर्मुलेशन्स का निर्माण करती है। यह फार्मा इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल और तैयार दवाएं दोनों उपलब्ध कराती है।

Sudarshan Pharma Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 11:43 बजे तक बीएसई पर 1.50% या 0.36 रुपये गिरकर 23.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Sudarshan Pharma Q2 FY26 Results

सितंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री में अच्छी वृद्धि हुई है, लेकिन मुनाफा और मार्जिन में गिरावट आई है। कंपनी की नेट सेल्स ₹167.01 करोड़ रही, जो सितंबर 2024 में ₹123.63 करोड़ थी। यानी बिक्री में 35.09% की बढ़ोतरी हुई है।

वहीं, नेट प्रॉफिट घटकर ₹4.40 करोड़ रह गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹7.10 करोड़ था। यानी इसमें 38.01% की गिरावट दर्ज की गई है। EBITDA ₹11.70 करोड़ रही, जो सितंबर 2024 में ₹14.41 करोड़ थी। इसमें 18.81% की कमी आई है।