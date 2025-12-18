इस कंपनी ने की शराब कारोबार में मेगा एंट्री! पेपर प्रोडक्ट के बाद अब बेचेगी बियर - कंपनी का नाम भी बदलेगा
पेपर प्रोडक्ट बनाने वाली, बाणगंगा पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Banganga Paper Industries Ltd) ने अपने शेयरधारकों को एक बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि वो अब पेपर के अलावा बियर सेक्टर में मेगा एंट्री करेगी।
बीते 17 दिसंबर 2025 को हुई बोर्ड बैठक में कंपनी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सीएमजे ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड (CMJBPL) में 78.90% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस डील के तहत बाणगंगा पेपर इंडस्ट्रीज कुल 10,95,22,067 इक्विटी शेयर खरीदेगी, जिससे वह इस कंपनी की मालिक बन जाएगी।
अपना नाम भी बदलेगी कंपनी
इस अधिग्रहण के साथ ही कंपनी अपनी पहचान भी बदलने जा रही है। बोर्ड ने बाणगंगा पेपर इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर 'एएसगार्ड एल्कोबेव लिमिटेड' (ASGARD ALCOBEV LIMITED) करने का प्रस्ताव रखा है।
पूर्वोत्तर भारत के बीयर बाजार पर कब्जा
कंपनी ने बताया कि यह डील बाणगंगा पेपर इंडस्ट्रीज को उत्तर पूर्व भारत के तेजी से बढ़ते बीयर मार्केट में सबसे आगे खड़ा कर देगा। मेघालय की खूबसूरत वादियों में स्थित सीएमजे ब्रुअरीज इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शराब बनाने वाली कंपनी है। इस फैक्ट्री की खासियत यहां लगी अत्याधुनिक जर्मन और यूरोपीय मशीनें हैं, जो इसे तकनीकी रूप से बेहद मजबूत बनाती हैं।
आंकड़ों को देखें तो भारतीय बीयर मार्केट का साइज 2024 में 483.10 अरब रुपये था, जिसके 9.90% की सालाना विकास दर (CAGR) के साथ बढ़कर साल 2034 तक 1,241.69 अरब रुपये होने की उम्मीद है।
दिग्गज ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप
सीएमजे ब्रुअरीज सिर्फ बीयर बनाती ही नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े ब्रांड्स के लिए 'कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग' भी करती है। इसके पार्टनर्स की लिस्ट में किंगफिशर (यूनाइटेड ब्रुअरीज), ट्यूबोर्ग (कार्ल्सबर्ग इंडिया), एशिया 72 (मोहन मीकिन), ही-मैन 9000 और सिम्बा जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार, रौनक जैन और उनके सहयोगी कंपनी के पब्लिक शेयरों के लिए 100% का ओपन ऑफर लाएंगे।
Banganga Paper Industries Share Price
कंपनी का शेयर दोपहर 12:39 बजे तक बीएसई पर 1.30% या 0.72 रुपये चढ़कर 56.19 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।