लॉन्ग टर्म के लिए सस्ते शेयर में निवेश करना है? ब्रोकरेज ने इस स्टॉक पर लगाया दांव - 26% अपसाइड पोटेंशियल की उम्मीद

Stock in Focus: अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए कोई सस्ता शेयर ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है। दरअसल 3,265.81 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड (Sindhu Trade Links Ltd) पर ब्रोकरेज मेहता इक्विटीज (Mehta Equities) ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और इसमें 26% के अपसाइड की संभावना जताई है।

दोपहर 12:19 बजे तक शेयर एनएसई पर 0.84% या 0.18 रुपये गिरकर 21.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.47% या 0.10 रुपये गिरकर 21.18 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Sindhu Trade Links Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर को किसी भी गिरावट आने पर Accumulate करने की सलाह दी है। इस शेयर का ब्रोकरेज ने 27 रुपये टारगेट प्राइस तय किया है जिसे ब्रोकरेज ने 21.5 रुपये के CMP के आधार पर तय किया है। इस हिसाब से इस शेयर में 26% के अपसाइड की संभावना है।

ब्रोकरेज की राय

मेहता इक्विटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिंधु ट्रेड लिंक्स लंबी अवधि के निवेश के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। कंपनी का बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, जिसमें स्थिर ग्रोथ की संभावना है और उतार-चढ़ाव भी सीमित रहता है।

ब्रोकरेज ने कहा कि यह स्टॉक उन निवेशकों के लिए ज्यादा अच्छा है जो लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं, रेगुलेटरी और कमोडिटी से जुड़े जोखिमों को समझते हैं और एसेट-बेस्ड व कॉन्ट्रैक्ट पर चलने वाले बिजनेस को पसंद करते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी को भारत में कोयले की लगातार मांग, बिजली उत्पादन की जरूरतों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से फायदा मिलने की मजबूत स्थिति में माना जा सकता है। इसके कॉन्ट्रैक्ट आधारित लॉजिस्टिक्स बिजनेस से कमाई में स्थिरता बनी रहती है, जिससे मुश्किल दौर में भी कुछ हद तक सुरक्षा मिलती है।

मेहता इक्विटीज ने कहा कि पहले से लगाए गए एसेट्स के कारण अगर वॉल्यूम में बढ़ोतरी होती है तो इससे मार्जिन और कैश फ्लो में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि, निकट अवधि में प्रदर्शन पर साइक्लिकल, रेगुलेटरी या कमोडिटी से जुड़े जोखिम असर डाल सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी अनुशासित तरीके से काम करती रही और अपने मुख्य कारोबार को धीरे-धीरे बढ़ाती रही, तो लंबे समय में अच्छी वेल्थ क्रिएशन की संभावना है।