कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी का बड़ा कॉरपोरेट एक्शन! शेयर प्राइस अभी भी 50 रुपये से कम
कंपनी ने बीते शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़े कॉरपोरेट एक्शन की जानकारी दी।कंपनी ने बताया कि कंपनी की फंड-रेजिंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को हुई जिसमें बोर्ड मेंबर्स ने अहम फैसला लिया है।
Stock in Focus: कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects Ltd) का शेयर सोमवार, 22 दिसंबर को निवेशकों के रडार पर रहेगा।
बैठक में 2,79,667 वारंट्स के कन्वर्जन के बाद 27,96,670 इक्विटी शेयर अलॉट करने को मंजूरी दी गई। ये शेयर ₹1 फेस वैल्यू के हैं और ₹30 प्रति शेयर (₹29 प्रीमियम सहित) के भाव पर नॉन-प्रमोटर/पब्लिक कैटेगरी के निवेशकों को प्रेफरेंशियल आधार पर दिए गए हैं।
वारंट धारकों ने प्रति वारंट ₹225 (कुल इश्यू प्राइस का 75%) का भुगतान किया है, जिससे कंपनी को कुल ₹6.29 करोड़ मिले हैं। यह अलॉटमेंट कंपनी के शेयर के फेस वैल्यू को ₹10 से ₹1 करने (सब-डिवीजन) के बाद किया गया है।
इस अलॉटमेंट के बाद कंपनी की जारी और चुकता शेयर पूंजी बढ़कर ₹24.34 करोड़ हो गई है, जिसमें 24.34 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं।
कंपनी ने यह भी बताया कि अभी 69,48,639 वारंट्स कन्वर्जन के लिए बाकी हैं, जिन्हें वारंट धारक 18 महीने के भीतर ₹225 प्रति वारंट का भुगतान कर इक्विटी शेयरों में बदल सकते हैं।
इन्हें अलॉट किए गए शेयर
Hazoor Multi Projects Share Price
कंपनी का शेयर शुक्रवार को 1.86% या 0.68 रुपये टूटकर 35.85 रुपये पर बंद हुआ।
Hazoor Multi Projects Q2 FY26 Results
कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि सितंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री 33.30% गिरकर ₹102.11 करोड़ रह गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹153.08 करोड़ थी। कंपनी ने बताया कि उसे इस बार ₹9.93 करोड़ का नेट लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने ₹11.02 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था।
Q2 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) 11.86% से गिरकर -3.86% पर आ गया। PBDT ₹16.37 करोड़ के मुनाफे से घटकर ₹9.65 करोड़ के घाटे में बदला, जबकि PBT भी ₹14.77 करोड़ के प्रॉफिट से ₹11.05 करोड़ के नुकसान में चला गया।