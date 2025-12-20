इस स्मॉल कैप NBFC कंपनी ने लगाई बड़ी छलांग! तीन साल में 4X किया विस्तार - 22 दिसंबर को रडार पर रहेगा शेयर

एनबीएफसी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) ने बीते शुक्रवार को बाजार बंद होने से ठीक पहले अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से सोमवार 22 दिसंबर को इसका शेयर निवेशकों के रडार पर रहेगा।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि पैसालो डिजिटल अपनी लंबी अवधि की ग्रोथ रणनीति के तहत देशभर में तेजी से अपने टचपॉइंट नेटवर्क का विस्तार कर रही है और कस्टमर बेस को मजबूत बना रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

FY23 में जहां कंपनी के 18 राज्यों में 1,052 टचपॉइंट थे, वहीं Q2FY26 तक यह नेटवर्क करीब 4 गुना बढ़कर 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4,380 टचपॉइंट तक पहुंच गया है। इसमें 402 ब्रांच, 2,585 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट और 1,393 बिजनेस करेस्पॉन्डेंट (BC) शामिल हैं।

फाइलिंग के मुताबिक कंपनी का कस्टमर बेस भी तेजी से बढ़ा है। FY23 में जहां ग्राहकों की संख्या करीब 20 लाख थी, वहीं H1FY26 तक यह बढ़कर लगभग 1.3 करोड़ हो गई है। यह 6 गुना से ज्यादा की बढ़त है, जो बाजार में मजबूत पकड़ और प्रभावी बिजनेस रणनीति को दर्शाती है।

मिली जानकारी के अनुसार Paisalo Digital का AUM बढ़कर 54,494 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले तीन सालों में करीब 25% की CAGR को दिखाता है। Q2FY26 में कंपनी ने अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही डिस्बर्समेंट 11,025 करोड़ रुपये दर्ज किया, जो साल-दर-साल आधार पर 41% ज्यादा है।

इस विस्तार पर बोलते हुए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर संतनु अग्रवाल ने कहा कि टचपॉइंट बढ़ाना और कस्टमर बेस को मजबूत करना Paisalo की ग्रोथ रणनीति का मुख्य हिस्सा है। कंपनी खासतौर पर पहली बार लोन लेने वाले और कम सुविधा वाले ग्राहकों तक पहुंच बना रही है। टेक्नोलॉजी आधारित अंडरराइटिंग और स्थानीय मौजूदगी के जरिए क्रेडिट की पहुंच, सर्विस क्वालिटी और फाइनेंशियल अवेयरनेस में सुधार किया जा रहा है।

तेजी से विस्तार के बावजूद कंपनी की एसेट क्वालिटी मजबूत बनी हुई है। कलेक्शन एफिशिएंसी 98.4% रही, जबकि GNPA और NNPA क्रमशः 0.81% और 0.65% के नियंत्रित स्तर पर हैं। साथ ही, Paisalo Digital अपने कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा रही है, जो अब 3,255 तक पहुंच गई है। इसके अलावा, कंपनी BC और ब्रांच नेटवर्क के जरिए अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की क्रॉस-सेलिंग पर भी जोर दे रही है।

Paisalo Digital Share Price

शुक्रवार को कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.14% या 0.78 रुपये टूटकर 35.71 रुपये पर बंद हुआ।