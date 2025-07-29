Aditya Infotech IPO: वीडियो सिक्योरिटी और सर्विलांस प्रोडक्ट में अग्रणी कंपनी आदित्य इन्फोटेक (Aditya Infotech) के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आज से खुल गया है। इस ऑफर को निवेशक 31 जुलाई तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। Aditya Infotech के प्रोडक्ट्स ‘CP Plus’ ब्रांड के तहत आते हैं और इनमें स्मार्ट IoT कैमरा से लेकर थर्मल, बॉडी-वॉर्न और लॉन्ग-रेंज IR कैमरे शामिल हैं।

कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹640-₹675 रखा है और 22 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया है। इस मेनबोर्ड आईपीओ का साइज ₹1,300 करोड़ है। कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 0.74 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹500 करोड़ और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 1.19 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹800 जुटाना चाहती है।

कंपनी ने 54 एंकर निवेशकों से ₹582.3 करोड़ पहले ही जुटा लिए हैं, जिनमें सिंगापुर सरकार, ADIA, Goldman Sachs, और Nomura जैसे दिग्गज शामिल हैं।

FY25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹351.37 करोड़ और रेवेन्यू ₹3,122.93 करोड़ रहा। कंपनी ने ₹6 करोड़ के शेयर कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए हैं, जिनपर ₹60 की छूट मिलेगी। IPO के तहत 75% हिस्सा QIB के लिए, 15% NII और 10% रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है।

इस आईपीओ में पैसा लगाएं या नहीं?

Canara Bank Securities ने कहा कि मजबूत ब्रांड, आपूर्ति श्रृंखला पर कंट्रोल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल इसे लंबी अवधि के लिए आकर्षक बनाते हैं। ब्रोकरेज ने Subscribe with caution की रेटिंग दी है।

Anand Rathi ने इसे Subscribe for long-term बताया और भारत के CCTV बाजार में कंपनी की 20.8% हिस्सेदारी को इसकी सबसे बड़ी ताकत माना।

SBI Securities ने इसे Avoid रेटिंग दी, कहा कि FY25 P/E 77x है जो ज्यादा है और कैश फ्लो कमजोर है।

Ventura, SMIFS, Swastika, Aditya Birla Money और Lakshmishree ने इसे Subscribe या Subscribe for long-term की सलाह दी, कंपनी के ब्रांड वैल्यू, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ क्षमता को मुख्य वजह बताया।