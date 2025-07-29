Lenskart IPO: पीयूष बंसल की लेंसकार्ट ने सेबी के पास दायर किए आईपीओ पेपर्स, ₹8000 करोड़ जुटाने का है प्लान

Lenskart IPO: भारत की अग्रणी आईवियर रिटेल कंपनी लेंसकार्ट (Lenskart) ने ₹8,000 करोड़ के आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है। इस आईपीओ पेशकश में कंपनी ₹2,150 करोड़ के नए शेयर जारी करेगी, जबकि बाकी का हिस्सा मौजूदा निवेशकों - SoftBank, Alpha Wave और Kedaara Capital द्वारा ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से बेचा जाएगा।

इस आईपीओ के जरिए कंपनी ₹70,000 से ₹75,000 करोड़ के वैल्यूएशन पर लिस्ट होने की योजना बना रही है। प्रमोटर- Peyush Bansal, Neha Bansal, Amit Chaudhary और Sumeet Kapahi भी आंशिक हिस्सेदारी बेचेंगे। वर्तमान में पीयूष बंसल के पास कंपनी की लगभग 10.28% हिस्सेदारी है, जबकि सभी प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी 24% से कम है।

Kotak Mahindra Capital, Morgan Stanley, Avendus Capital, Citigroup, Axis Capital और Intensive Fiscal Services को इस आईपीओ के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है।

जून 2024 में, Lenskart ने Temasek Holdings और Fidelity Management से $200 मिलियन जुटाए थे, तब कंपनी का वैल्यूएशन $5 बिलियन था। Avendus Capital के अनुसार, Fidelity ने अपने पोर्टफोलियो में अप्रैल 2025 तक इस वैल्यूएशन को $6.1 बिलियन तक बढ़ा दिया है।

DRHP के अनुसार, कंपनी इस फंड का उपयोग भारत में नए स्टोर खोलने, मौजूदा स्टोर्स का किराया चुकाने, टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, मार्केटिंग, अधिग्रहण और सामान्य कॉर्पोरेट कार्यों में करेगी।

2010 में स्थापित Lenskart ने खुद को एक अग्रणी ओम्नीचैनल D2C ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। FY25 में इसका राजस्व ₹6,625 करोड़ पहुंचा, जो FY23 के ₹3,788 करोड़ से 32.5% की CAGR से बढ़ा है। कंपनी के पास राजस्थान के भिवाड़ी और हरियाणा के गुरुग्राम में डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं, साथ ही सिंगापुर और यूएई में क्षेत्रीय सुविधाएं भी हैं।

मार्च 2025 तक, Lenskart ऐप को 100 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है और कंपनी 2,723 स्टोर्स (भारत में 2,067 और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 656) संचालित करती है।