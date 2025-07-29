scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारअडाणी ग्रुप की ये दिग्गज कंपनी पहली बार करने जा रही है ये बड़ा काम! खबर आते ही 3.5% उछला शेयर - Details

अडाणी ग्रुप की ये दिग्गज कंपनी पहली बार करने जा रही है ये बड़ा काम! खबर आते ही 3.5% उछला शेयर - Details

अडाणी ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में आज दोपहर के कारोबार में 3.45% की तेजी दर्ज की गई। जानिए क्यों आई यह रैली?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 29, 2025 14:08 IST

Adani Power Share Price: अडाणी ग्रुप की पावर जनरेशन कंपनी अडाणी पावर (Adani Power) के शेयरों में आज दोपहर के कारोबार में 3.45% की तेजी दर्ज की गई। यह तेजी तब आई जब कंपनी ने आज यह घोषणा की कि उसका बोर्ड 1 अगस्त को स्टॉक स्प्लिट पर विचार करेगा। अपने एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने यह भी बताया कि 1 अगस्त को ही कंपनी अपने अप्रैल-जून तिमाही के नतीजों को भी जारी करेगी। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

स्टॉक स्प्लिट एक कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें एक कंपनी एक निर्धारित रेश्यो में इक्विटी शेयरों को तोड़ती है। स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर की कीमत कम हो जाती है जिससे शेयर आकृषित हो जाता है। स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयरों की संख्या तो बढ़ती है लेकिन निवेश का कुल वैल्यू वही रहता है।

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर एनएसई पर दोपहर 1:50 बजे तक 3.29% या 18.75 रुपये चढ़कर 589.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.30% या 18.85 रुपये की तेजी के साथ 589.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Adani Power की यह संभावित घोषणा, खासकर खुदरा निवेशकों के लिए आकर्षक मानी जा रही है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट से प्रति शेयर कीमत कम होने की संभावना है, जिससे इसकी बाजार में लिक्विडिटी और पहुंच बढ़ सकती है।

कंपनियां क्यों करती है स्टॉक स्प्लिट?

अगर किसी कंपनी को ये लगे की उसके 1 इक्विटी शेयर की कीमत बहुत ज्यादा है तो इस स्थित में कंपनी स्टॉक स्प्लिट की घोषणा करती है ताकी शेयर की कीमत कम हो और निवेशक इसकी ओर अधिक आकृषित हों और बाजार में कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़े।

अगर 1 अगस्त को स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी मिल जाती है तो यह पहली बार होगा जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट करेगी। 

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 29, 2025