Adani Power Share Price: अडाणी ग्रुप की पावर जनरेशन कंपनी अडाणी पावर (Adani Power) के शेयरों में आज दोपहर के कारोबार में 3.45% की तेजी दर्ज की गई। यह तेजी तब आई जब कंपनी ने आज यह घोषणा की कि उसका बोर्ड 1 अगस्त को स्टॉक स्प्लिट पर विचार करेगा। अपने एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने यह भी बताया कि 1 अगस्त को ही कंपनी अपने अप्रैल-जून तिमाही के नतीजों को भी जारी करेगी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

स्टॉक स्प्लिट एक कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें एक कंपनी एक निर्धारित रेश्यो में इक्विटी शेयरों को तोड़ती है। स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर की कीमत कम हो जाती है जिससे शेयर आकृषित हो जाता है। स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयरों की संख्या तो बढ़ती है लेकिन निवेश का कुल वैल्यू वही रहता है।

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर एनएसई पर दोपहर 1:50 बजे तक 3.29% या 18.75 रुपये चढ़कर 589.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.30% या 18.85 रुपये की तेजी के साथ 589.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Adani Power की यह संभावित घोषणा, खासकर खुदरा निवेशकों के लिए आकर्षक मानी जा रही है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट से प्रति शेयर कीमत कम होने की संभावना है, जिससे इसकी बाजार में लिक्विडिटी और पहुंच बढ़ सकती है।

कंपनियां क्यों करती है स्टॉक स्प्लिट?

अगर किसी कंपनी को ये लगे की उसके 1 इक्विटी शेयर की कीमत बहुत ज्यादा है तो इस स्थित में कंपनी स्टॉक स्प्लिट की घोषणा करती है ताकी शेयर की कीमत कम हो और निवेशक इसकी ओर अधिक आकृषित हों और बाजार में कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़े।

अगर 1 अगस्त को स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी मिल जाती है तो यह पहली बार होगा जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट करेगी।