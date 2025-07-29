Defence Stock: मजगोन डॉक शेयर पर फिर भरोसा, बड़े डिफेंस ऑर्डर से बढ़ेगी कमाई की रफ्तार

डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी Mazagon Dock Shipbuilders Ltd एक बार फिर ब्रोकरेज हाउसों की नजरों में बनी हुई है। Antique Stock Broking ने 30 जुलाई को कंपनी पर अपनी 'Buy' रेटिंग बरकरार रखी है, भले ही उसने FY26 की कमाई का अनुमान 8.3% घटा दिया हो। इसके पीछे वजह कंपनी की जून तिमाही में लगातार दूसरे बार मुनाफे पर पड़ा दबाव और प्रोविजन में बढ़ोतरी है।

Antique को उम्मीद है कि कंपनी को तीन और Scorpene सबमरीन और छह P75I सबमरीन के Follow-on Orders मिल सकते हैं, जिससे मीडियम टर्म में रेवेन्यू और ऑर्डर बुक में जबरदस्त उछाल आ सकता है। इसके अलावा ब्रोकरेज को लगता है कि तिमाही प्रॉफिट मार्जिन में जो उतार-चढ़ाव आया है, वो अब लगभग खत्म हो चुका है।

Antique ने Mazdock पर ₹3,858 का टारगेट प्राइस बनाए रखा है, जिसे उसने 1HFY28 की कमाई के आधार पर 47x P/E मल्टीपल से आंका है। पहले यह वैल्यूएशन 50x FY27 के आधार पर था।

ब्रोकरेज का कहना है कि सितंबर तिमाही से प्रावधानों का दबाव कम होगा और संभव है कि कुछ पुराने प्रावधानों (जैसे liquidated damages, warranty आदि) की write-back भी हो जाए, जिससे मुनाफे को सहारा मिल सकता है।

हालांकि FY26 के लिए मार्जिन का अनुमान घटाया गया है, फिर भी मीडियम टर्म आउटलुक को लेकर ब्रोकरेज सकारात्मक है।

कंपनी ने जून तिमाही में स्टैंडअलोन रेवेन्यू में 11.4% की ग्रोथ दर्ज की, जबकि EBITDA में साल दर साल 53% की गिरावट देखने को मिली, जो अनुमान से कम रहा। लेकिन असली उम्मीद ऑर्डर बुक से जुड़ी है।

Antique का कहना है कि Scorpene सबमरीन का अतिरिक्त ऑर्डर Mazdock को सीधे दिया जा सकता है और इससे कंपनी की ऑर्डर बुक दोगुनी हो सकती है। इसके अलावा P75I और P17B जैसे दो मेगा प्रोजेक्ट्स, जिनकी कुल वैल्यू करीब ₹1.4 लाख करोड़ है, भी पाइपलाइन में हैं। हालांकि इनमें देरी का जोखिम बना हुआ है।

