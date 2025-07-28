SBI Cards Share Price: सोमवार को एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस (SBI Cards and Payment Services) के शेयर 6% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। एनएसई पर स्टॉक 6.02% या 53.45 रुपये गिरकर 835.05 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर शेयर 5.87% या 52.20 रुपये टूटकर 836.85 रुपये पर बंद हुआ।

एसबीआई कार्ड के शेयर का यह पिछले चार महीने का निचला स्तर है। यह गिरावट कंपनी के Q1FY26 नतीजों के बाद आई है, जिसमें उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन के चलते कई ब्रोकरेज हाउस ने रेटिंग घटाई और टारगेट प्राइस में कटौती की।

SBI Cards ने बीते 25 जुलाई को बाजार बंद होने के बाद अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे जारी किए थे। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹556 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 6% की गिरावट है। हालांकि ऑपरेशनल रेवेन्यू 12% बढ़कर ₹4,877 करोड़ रहा। लेकिन सबसे बड़ा झटका कंपनी की एसेट क्वालिटी में गिरावट के रूप में आया, जहां GNPA 3.07% और NNPA 1.42% दर्ज किया गया।

ब्रोकरेज की क्या है राय?

Yes Securities ने स्टॉक को 'Reduce' रेटिंग दी और टारगेट प्राइस ₹847 का दिया है, जो मौजूदा प्राइस से करीब 5% नीचे है। रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी का PAT अनुमान से 6% कम रहा, जबकि PPOP 3% ऊपर था। क्रेडिट कॉस्ट 9.6% (एनुअलाइज्ड) तक पहुंच गया, जो एक नई ऊंचाई है।

HDFC Securities ने भी 'Reduce' रेटिंग बरकरार रखी और टारगेट घटाकर ₹685 कर दिया, जो 23% की संभावित गिरावट दर्शाता है। ब्रोकरेज के मुताबिक Q1FY26 के नतीजे अनुमान से कम रहे हैं और क्रेडिट कॉस्ट अभी भी ऊंचे स्तर पर है।

Emkay Global ने 'Add' रेटिंग बरकरार रखी लेकिन टारगेट ₹1,025 किया, जो 15% की संभावित तेजी दर्शाता है। ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक रेपो रेट में कटौती और एसेट क्वालिटी सुधार से कंपनी को लाभ हो सकता है।

Motilal Oswal ने स्टॉक पर 'Neutral' रेटिंग दी और टारगेट ₹950 रखा। उन्होंने अनुमान जताया कि कंपनी की ग्रोथ बनी रहेगी और FY27 तक रिटर्न ऑन एसेट 4.4% और रिटर्न ऑन इक्विटी 20.2% हो सकता है।