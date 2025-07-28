Honda CB125 Hornet vs Bajaj Pulsar N125: 125cc बाइक सेगमेंट में किसने मारी बाजी?

Honda CB125 Hornet vs Bajaj Pulsar N125: 125cc स्ट्रीटफाइटर सेगमेंट में Honda ने अपने नए मॉडल CB125 Hornet को पेश कर बाजार में हलचल मचा दी है। यह बाइक सीधे Bajaj की Pulsar N125 से मुकाबला करती है, जो पहले से ही इस कैटेगरी में अपनी जगह बना चुकी है। दोनों ही बाइक्स युवा राइडर्स को आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई है जो डेली परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल पेश करती हैं।

इंजन और प्रदर्शन

Honda CB125 Hornet में 123.94cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 11hp पावर और 11.2Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसका वजन केवल 124 किलो है और यह 0–60 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 5.4 सेकंड में पकड़ लेती है- जो इसे सेगमेंट का सबसे तेज बनाता है। वहीं Bajaj Pulsar N125 में 124.58cc का इंजन है, जो थोड़ा अधिक 12hp पावर देता है, लेकिन टॉर्क 11Nm पर स्थिर है। इसका वजन 127.5 किलो है, पर ग्राउंड क्लीयरेंस 198mm (Honda से 32mm ज्यादा) और सीट हाइट 795mm है, जो ऊंची सवारी पसंद करने वालों के लिए बेहतर है।

फीचर्स और हार्डवेयर

Honda ने फीचर्स के मामले में बड़ी छलांग लगाई है। इसमें सेगमेंट-फर्स्ट USD फ्रंट फोर्क्स, रियर मोनोशॉक, 240mm फ्रंट डिस्क और 130mm रियर ड्रम ब्रेक के साथ सिंगल-चैनल ABS स्टैंडर्ड दिया गया है। Pulsar N125 में फ्रंट पर पारंपरिक टेलिस्कोपिक फोर्क और समान ब्रेक सेटअप है, लेकिन ABS नहीं मिलता।

टेक्नोलॉजी में भी Honda आगे है। इसमें 4.2-इंच की TFT स्क्रीन, Honda Roadsync ऐप के जरिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट है। वहीं Pulsar N125 दो वेरिएंट्स में आती है- एक सिंपल LCD डिस्प्ले के साथ और दूसरा बड़ा डिस्प्ले जिसमें कॉल/मैसेज अलर्ट की सुविधा है, लेकिन Honda जैसी व्यापक कनेक्टिविटी नहीं।

दोनों ही बाइक्स में LED लाइटिंग और USB चार्जिंग पोर्ट स्टैंडर्ड हैं, लेकिन फीचर लोडिंग और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के मामले में Honda CB125 Hornet बाजी मारती दिख रही है।

प्राइस की बात करें तो Honda CB125 Hornet की कीमत 1 अगस्त 2025 को घोषित होगी, उसी दिन से बुकिंग भी शुरू होगी। वहीं Bajaj Pulsar N125 की कीमत LED Disc (बेस वेरिएंट): ₹94,707 (ex-showroom) और LED Disc BT (Bluetooth टॉप वेरिएंट): ₹98,707 (ex-showroom) है।