scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइंफ्रा सेक्टर में Axis Securities ने चुना ये 3 शेयर! मोटी कमाई के लिए नोट कर लें टारगेट

इंफ्रा सेक्टर में Axis Securities ने चुना ये 3 शेयर! मोटी कमाई के लिए नोट कर लें टारगेट

अपने फ्रेश सेक्टर रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म ने नॉन-रोड इंफ्रा पर पॉजिटिव रुख दोहराया और टॉप 3 शेयरों को पिक किया है। इनमें- KEC International, Kalpataru Projects International (KPIL) और Ahluwalia Contracts का नाम शामिल है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 20, 2025 15:48 IST

Stocks to BUY: Q2FY26 में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन किया है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म Axis Securities को उम्मीद है कि नॉन-रोड इंफ्रा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।

अपने फ्रेश सेक्टर रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म ने नॉन-रोड इंफ्रा पर पॉजिटिव रुख दोहराया और टॉप 3 शेयरों को पिक किया है। इनमें- KEC International, Kalpataru Projects International (KPIL) और Ahluwalia Contracts का नाम शामिल है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

KEC International

Axis Securities ने KEC के लिए ₹1,030 का टारगेट प्राइस तय किया है, जो मौजूदा स्तरों से 45% ज्यादा है। ब्रोकरेज को कंपनी की ₹39,325 करोड़ की ऑर्डर बुक (30 सितंबर 2025 तक) आगे की कमाई और राजस्व में मजबूती के कारण यह उम्मीद है। 

इसके अलावा, लगभग ₹1,80,000 करोड़ के टेंडर पाइपलाइन, और अंतरराष्ट्रीय T&D (Transmission & Distribution) प्रोजेक्ट्स से कंपनी के मार्जिन में सुधार हो रहा है, जो आगे चलकर कंपनी को फायदा देगा। हालांकि श्रमिकों की कमी जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन Axis Securities का मानना है कि मार्जिन में सुधार कंपनी की नेट प्रॉफिट को बेहतर बनाएगा।

Kalpataru Projects International (KPIL)

KPIL के लिए ब्रोकरेज ने ₹1,475 का टारगेट प्राइस रखा है, जो 20% अपसाइड का संकेत देता है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के पास ₹64,682 करोड़ की मजबूत ऑर्डर बुक है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि T&D बिजनेस अगले 12-18 महीनों में ₹1,50,000 करोड़ से अधिक के टेंडर अवसरों के सहारे प्रमुख वृद्धि इंजन बना रहेगा। ब्रोकरेज को FY25-FY27 के दौरान राजस्व में 20% CAGR का अनुमान है।

Ahluwalia Contracts

Axis ने Ahluwalia के लिए ₹1,085 का टारगेट प्राइस दिया है, जो 7% के अपसाइड को दर्शाता है। Q2FY26 में कंपनी की EBITDA मार्जिन 10.9% रही, जो एक साल पहले 7.3% थी। ₹18,057 करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी को अगले 2-2.5 साल की राजस्व दृश्यता देती है। Axis ने निजी क्षेत्र से ऑर्डर बुक का 50-60% हिस्सा बनाए रखने की रणनीति को भी पॉजिटिव बताया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 20, 2025