MG Cyberster Launch: JSW MG Motor India ने आज इलेक्ट्रिक रोडस्टर MG Cyberster को लॉन्च कर दिया है। शुरुआती कीमत ₹72.49 लाख (एक्स-शोरूम) उन ग्राहकों के लिए है जिन्होंने पहले से प्री-रिजर्वेशन कराया था। नई बुकिंग करने वालों के लिए कीमत ₹74.99 लाख (एक्स-शोरूम) होगी।

इस कार की डिलीवरी 10 अगस्त 2025 से शुरू होगी। यह विशेष रूप से MG Select प्रीमियम रिटेल चैनल के माध्यम से उपलब्ध होगी।

MG Cyberster को आइकोनिक MGB Roadster का मॉडर्न अवतार कहा जा रहा है। यह कार क्लासिक ओपन-टॉप डिजाइन और अत्याधुनिक EV तकनीक का मेल है।

510bhp और 725Nm टॉर्क देने वाली ड्यूल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव के साथ यह अब तक की सबसे तेज MG है। यह कार महज 3.2 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। इसका एयरोडायनामिक डिजाइन (Cd 0.269) इसे क्लास में बेस्ट बनाता है।

डिजाइन की बात करें तो Cyberster में इलेक्ट्रिक सिजर डोर्स, सॉफ्ट-टॉप कन्वर्टिबल रूफ, और Kammback-स्टाइल रियर है। 20-इंच के स्टैगर्ड अलॉय व्हील्स Pirelli P-Zero टायर्स में लिपटे हैं।

कैबिन में ट्रिपल-स्क्रीन इंटरफेस, प्रीमियम वेगन लेदर व डिनामिका सूएड की अपहोल्स्ट्री, BOSE ऑडियो सिस्टम, और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाएं हैं। स्टीयरिंग पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं।

इसका 77kWh बैटरी पैक महज 110mm मोटा है जो इंडस्ट्री में सबसे पतला है। यह 580km (MIDC प्रमाणित) रेंज देता है। फॉर्मूला 1 इंजीनियर मार्को फाइनेल्लो के सहयोग से तैयार सस्पेंशन और 50:50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन हैंडलिंग को नया आयाम देते हैं।

सुरक्षा के लिहाज से इसमें हाई-स्ट्रेंथ H-क्रैडल स्ट्रक्चर, Static Stability Factor 1.83, Brembo ब्रेक्स, ADAS Level 2, और रियल-टाइम ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं।

यह कार चार कलर ऑप्शन - Nuclear Yellow, Flare Red, Andes Grey और Modern Beige में उपलब्ध हैं। साथ ही, 3.3kW पोर्टेबल चार्जर, 7.4kW वॉल बॉक्स चार्जर और स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन पैकेज में शामिल हैं। ग्राहक देशभर के 13 शहरों में MG Select Experience Centres पर Cyberster का अनुभव ले सकते हैं।