Renault Triber 2025: रेनॉल्ट इंडिया (Renault India) ने अपनी पॉपुलर 7-सीटर MPV, Triber का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। ‘renault. rethink.’ ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटजी के तहत पेश की गई नई Triber न सिर्फ डिजाइन और फीचर्स में अपग्रेड हुई है, बल्कि यह भारत में कंपनी के नए लोगो के साथ आने वाली पहली कार भी है।

डिजाइन और इंटीरियर में बड़ा बदलाव

नई Renault Triber अब ज्यादा बोल्ड और प्रीमियम लुक के साथ आती है। फ्रंट में नया ग्रिल, स्कल्प्टेड बोनट और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ इंटीग्रेटेड DRLs दिए गए हैं। पीछे की ओर नई LED टेललैम्प्स, बम्पर और स्किड प्लेट इसे ज्यादा अपमार्केट लुक देते हैं।

कैबिन में ड्यूल-टोन डैशबोर्ड, 8-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन (वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay), नई सीट अपहोल्स्ट्री, एंबियंट लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन-सेंसिंग वाइपर और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं।

सेगमेंट में सबसे बेहतर स्पेस और लचीलापन

ट्राइबर की “rethink space” फिलॉसफी को बरकरार रखते हुए इसमें 3rd रो सीट्स को मोड्यूलर तरीके से 5, 6 या 7-सीटर में बदला जा सकता है। इसका बूट स्पेस 625 लीटर तक और इंटीरियर स्टोरेज 23 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है।

इंजन और परफॉर्मेंस

नई ट्राइबर में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 72bhp और 96Nm टॉर्क जेनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल और टॉप वेरिएंट Emotion में AMT विकल्प के साथ उपलब्ध है। रेनॉल्ट इसमें सरकारी-प्रमाणित CNG किट का विकल्प भी दे रही है, जो 3 साल की वारंटी के साथ आती है। यह Renault Secure प्रोग्राम के तहत 7 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है।

सेफ्टी में बड़ा अपग्रेड

ट्राइबर अब छह एयरबैग्स और 21 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है। यह सेगमेंट की पहली कार बन गई है जिसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इसके अलावा ESP, TPMS, ब्रेक असिस्ट और ISOFIX माउंट्स जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।

कीमत और वेरिएंट्स

Renault Triber के नए वेरिएंट्स Authentic, Evolution, Techno और Emotion हैं। इनकी कीमत ₹6.29 लाख से ₹9.16 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है। बुकिंग Renault की 350+ डीलरशिप्स और 450+ सर्विस नेटवर्क पर शुरू हो चुकी है।

90% से अधिक लोकलाइजेशन के साथ चेन्नई प्लांट में बनी ट्राइबर अब तक 1.84 लाख ग्राहकों तक पहुंच चुकी है और दर्जनों देशों में एक्सपोर्ट भी हो रही है।