Honda CB125 Hornet vs Hero Xtreme 125R vs TVS Raider: 125cc सेगमेंट में कौन है बेस्ट?

Honda CB125 Hornet vs Hero Xtreme 125R vs TVS Raider: भारत के 125cc बाइक सेगमेंट में नई हलचल मच गई है। Honda ने अपनी CB125 Hornet को पेश कर Hero Xtreme 125R और TVS Raider जैसी लोकप्रिय बाइकों को सीधी चुनौती दी है। स्टाइल, परफॉर्मेंस और फीचर्स के इस मुकाबले में किस बाइक का पलड़ा भारी है चलिए डिटेल में जानते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

डिजाइन और स्टाइलिंग

Honda CB125 Hornet: शार्प लाइनों, मस्कुलर फ्यूल टैंक और स्प्लिट LED हेडलैम्प के साथ एकदम एग्रेसिव स्ट्रीटफाइटर लुक देती है। सेगमेंट में पहली बार गोल्डन USD फोर्क्स और टैंक माउंटेड इग्निशन इसे प्रीमियम बनाते हैं।

Hero Xtreme 125R: नेकेड स्पोर्ट्स डिजाइन के साथ यह बाइक स्कल्प्टेड टैंक, LED DRLs और ग्लॉसी फिनिश में आती है। यह बाइक तीन कलर ऑप्शन में आता है।

TVS Raider: राइडर का स्टाइल ज्यादा सोबर और यूथफुल है। LED हेडलैम्प और ग्लॉस-मैट फिनिश का कॉम्बिनेशन इसे अलग बनाता है। यह पांच कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

इंजन और परफॉर्मेंस

CB125 Hornet: 123.94cc इंजन, 10.99bhp @ 7,500rpm और 11.2Nm टॉर्क @ 6,000rpm। 5-स्पीड गियरबॉक्स और 124kg के हल्के वजन के साथ यह 0-60kmph सिर्फ 5.4 सेकंड में पकड़ लेती है जो सेगमेंट में सबसे तेज है।

Xtreme 125R: 124.7cc इंजन, 11.4bhp @ 8,250rpm और 10.5Nm टॉर्क। इसका 0-60kmph टाइम 5.9 सेकंड और वजन 136kg है।

Raider: 124.8cc इंजन, लगभग 11.4bhp और 11.75Nm टॉर्क के साथ यह 0-60kmph को 5.8 सेकंड में पकड़ती है। वजन मात्र 123kg है।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

CB125 Hornet: 4.2-इंच का TFT डिस्प्ले, Honda Roadsync ऐप से Bluetooth कनेक्टिविटी, टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और सिंगल-चैनल ABS के साथ सेगमेंट-फर्स्ट USD फोर्क्स।

Xtreme 125R: सिंपल डिजिटल क्लस्टर, गियर इंडिकेटर, USB चार्जिंग और सिंगल-चैनल ABS।

Raider: 5-इंच TFT डिस्प्ले, SmartXconnect से मोबाइल कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड और USB चार्जिंग, लेकिन ABS नहीं है।

कीमत और उपलब्धता

CB125 Hornet: कीमत 1 अगस्त 2025 को घोषित होगी, उसी दिन से बुकिंग भी शुरू होगी।

Xtreme 125R: ₹98,425 से शुरू, टॉप वेरिएंट ₹1,00,100 तक।

Raider: ₹87,010 से शुरू, SX वेरिएंट ₹1.02 लाख तक। छह वेरिएंट्स में उपलब्ध।

यदि आप प्रीमियम डिजाइन, बेहतर टेक्नोलॉजी और फास्ट एक्सीलरेशन चाहते हैं, तो Honda CB125 Hornet इंतजार के लायक है। बजट और फीचर्स का संतुलन चाहिए तो TVS Raider एक स्मार्ट चॉइस है। Hero Xtreme 125R एग्रेसिव स्टाइल और विश्वसनीय परफॉर्मेंस के बीच संतुलन बनाता है।