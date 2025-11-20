scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारहर दिन लग रहा है अपर सर्किट! आज भी 5% चढ़ा भाव - पांच दिन में 27% चढ़ा ₹80 से कम वाला ये शेयर

हर दिन लग रहा है अपर सर्किट! आज भी 5% चढ़ा भाव - पांच दिन में 27% चढ़ा ₹80 से कम वाला ये शेयर

आज एक बार फिर से शेयर में अपर सर्किट लगा है। कंपनी का शेयर आज 5 प्रतिशत चढ़कर बीएसई पर 65.53 रुपये पर है। इस कंपनी का मार्केट कैप 4,568.24 करोड़ रुपये का है।

Delhi,UPDATED: Nov 20, 2025 11:59 IST

Spice Lounge Share: रेस्टोरेंट सेक्टर की कंपनी, Spice Lounge Food Works ने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। सिर्फ 5 दिन में यह स्टॉक 27% से ज्यादा चढ़ा है और पिछले कई कारोबारी दिनों से स्टॉक में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग रहा है। 

शेयर में क्यों देखने को मिल रही है तेजी?

स्टॉक में तेजी का कारण मजबूत सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे हैं। बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक सुबह 11:15 बजे तक कंपनी के 1,48,900 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

Spice Lounge Food Q2 FY26 Results

Q2 FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 300% उछलकर ₹3.4 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹0.83 करोड़ था। ऑपरेशंस से रेवेन्यू भी 158% बढ़कर ₹46.20 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹18 करोड़ था। कंपनी का कुल समग्र आय (total comprehensive income) ₹8.1 करोड़ से बढ़कर ₹3.50 करोड़ दर्ज किया गया।

कंपनी ने Q2 में करीब ₹4.15 करोड़ का EBITDA दर्ज किया, जिससे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में सुधार दिखा। इस तिमाही में कुल आय ₹49 करोड़ रही, जो पिछले साल के ₹18.2 करोड़ से कई गुना ज्यादा है।

हाल ही में किया था बड़ा अधिग्रहण

दरअसल हाल ही में कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया था कि स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने Rightfest Hospitality LLP के अधिग्रहण और Blackstone Management LLC में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने की योजना को मंजूरी दी है।

Rightfest Hospitality LLP का अधिग्रहण

कंपनी ने Rightfest Hospitality LLP में 100% हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। Rightfest Hospitality गोवा के SALUD और हैदराबाद के XORA Bar & Kitchen जैसे प्रीमियम लाइफस्टाइल वेंचर्स का संचालन करता है।

कंपनी का कहना है कि इस अधिग्रहण से व्यापार विस्तार और राजस्व वृद्धि के अवसर मिलेंगे, विशेष रूप से नाइटलाइफ और एक्सपीरेंशियल एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, जो मेट्रो शहरों और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में तेजी से बढ़ रहा है। इस अधिग्रहण को अगले 12 महीनों में पूरा किया जा सकता है।

Blackstone Management LLC में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने का विचार

बोर्ड ने Blackstone Management LLC में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने के संभावित प्रस्ताव पर भी विचार करने का निर्णय लिया है।
कंपनी के चेयरमैन मोहन बाबू कार्जेला को निवेश की शर्तों पर बातचीत करने और लेन-देन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
