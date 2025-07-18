Maruti Suzuki e Vitara की लॉन्च डेट कन्फर्म! कंपनी ने बताया इस दिन लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक SUV कार

Maruti Suzuki e Vitara: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV e Vitara की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। यह गाड़ी आधिकारिक रूप से 3 सितंबर 2025 को बाजार में पेश की जाएगी। e Vitara को पहली बार जनवरी 2025 में Bharat Mobility Global Auto Expo में प्रदर्शित किया गया था।

इसका मुकाबला सीधे तौर पर Hyundai Creta Electric, Tata Curvv.ev, MG ZS EV, MG Windsor और Mahindra BE 6 जैसी मौजूदा इलेक्ट्रिक SUV से होगा।

Maruti की e Vitara SUV का साइज भी इसे कंपीटिशन के बराबर खड़ा करता है- लंबाई 4,275mm, व्हीलबेस 2,700mm, ऊंचाई 1,640mm और चौड़ाई 1,800mm।

तकनीकी रूप से यह SUV थ्री-इन-वन पावरट्रेन सेटअप के साथ आती है, जिसमें मोटर, इन्वर्टर और ट्रांसमिशन को एक यूनिट में जोड़ा गया है। इसमें दो बैटरी विकल्प होंगे- 49kWh (144hp, 189Nm) और 61kWh (174hp, 189Nm)।

वहीं, AWD वेरिएंट में 65hp का रियर मोटर जुड़कर कुल आउटपुट 184hp और 300Nm तक पहुंचता है। e Vitara की रेंज का आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी बैटरी के साथ इसकी 500 किमी से अधिक रेंज होने की संभावना है।

ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए मारुति स्मार्ट होम चार्जर और इंस्टॉलेशन सपोर्ट देगी। पहले 2-3 साल में देश के टॉप 100 शहरों में तेज चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और हर 5-10 किमी पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है। इसके अलावा, 1500 EV रेडी सर्विस सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे।

केबिन के अंदर e Vitara एक डिजिटल कॉकपिट, ट्विन-डेक फ्लोटिंग कंसोल, प्रीमियम ड्यूल-टोन सॉफ्ट टच मटेरियल और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग से लैस है। इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन, 10.25 इंच का मल्टी-इंफो डिस्प्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, और Harman ऑडियो सिस्टम जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

सुरक्षा के लिहाज से इसमें Level 2 ADAS, 7 एयरबैग, डिस्क ब्रेक्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और e-Call इमरजेंसी सपोर्ट जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसका स्ट्रक्चर हाई टेन्साइल स्टील और बैटरी प्रोटेक्शन सिस्टम से सुरक्षित बनाया गया है।