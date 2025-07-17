scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsऑटोBMW की दूसरी जनरेशन 2 Series Gran Coupé भारत में लॉन्च! नई स्टाइल और टेक के साथ प्राइस ₹46.90 लाख से शुरू

BMW की दूसरी जनरेशन 2 Series Gran Coupé भारत में लॉन्च! नई स्टाइल और टेक के साथ प्राइस ₹46.90 लाख से शुरू

नई 2 Series Gran Coup में BMW का शार्क-नोज डिजाइन पहली बार शामिल किया गया है, जो अब 4,546 मिमी लंबी और 1,445 मिमी ऊंची है। “Iconic Glow” के साथ आने वाली ग्रिल और ब्लू एक्सेंट्स वाली एडेप्टिव LED हेडलाइट्स इसकी स्टाइल को और निखारते हैं।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 17, 2025 16:05 IST
The new BMW 2 Series Gran Coupé
BMW 2 Series Gran Coupé

BMW 2 Series Gran Coup : BMW India ने देश में 2 Series Gran Coupé लॉन्च की है, जिससे प्रीमियम कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में कंपीटिशन और तेज हो गई है। BMW ग्रुप प्लांट में स्थानीय रूप से निर्मित यह गाड़ी केवल पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है और दो वेरिएंट्स- 218i M Sport और 218i M Sport Pro में पेश की गई है। 218i M Sport की एक्स-शोरूम कीमत ₹46.90 लाख और 218i M Sport Pro की एक्स-शोरूम कीमत ₹48.90 लाख रखी गई है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

नई 2 Series Gran Coup में BMW का शार्क-नोज डिजाइन पहली बार शामिल किया गया है, जो अब 4,546 मिमी लंबी और 1,445 मिमी ऊंची है। “Iconic Glow” के साथ आने वाली ग्रिल और ब्लू एक्सेंट्स वाली एडेप्टिव LED हेडलाइट्स इसकी स्टाइल को और निखारते हैं।

दोनों ट्रिम्स में स्टैंडर्ड M Sport पैकेज दिया गया है, जिसमें बड़े एयर इनटेक्स, हाई-ग्लॉस ब्लैक ट्रिम्स, 18-इंच Y-स्पोक M अलॉय व्हील्स और डिफ्यूजर के साथ स्कल्प्टेड रियर बम्पर शामिल हैं। फ्रेमलेस दरवाजे और होफमेस्टर किंक इस कार की कूप-प्रेरित प्रोफाइल को और उभारते हैं।

केबिन में अडवांस फीचर्स जैसे कि पैनोरमिक सनरूफ, वेगेंजा लेदरेट सीट्स, और BMW कर्व्ड वाइडस्क्रीन डिस्प्ले (10.24-इंच डिजिटल क्लस्टर और 10.7-इंच कंट्रोल डिस्प्ले) शामिल हैं। BMW ऑपरेटिंग सिस्टम 9, क्विकसेलेक्ट, और वॉइस कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी अनुभव को सहज बनाते हैं।

218i M Sport Pro में हेड-अप डिस्प्ले विद ऑगमेंटेड व्यू, हरमन कार्डन 12-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, और इंटीरियर कैमरा जैसी एजिशनल फीचर्स मिलता हैं। सेफ्टी के लिए ड्राइविंग असिस्टेंट, पार्किंग असिस्टेंट प्लस, और डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड हैं।

1.5-लीटर ट्विनपावर टर्बो पेट्रोल इंजन से लैस यह कार 156 बीएचपी की पावर और 230Nm टॉर्क जनरेट करती है। 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार यह 8.6 सेकंड में पकड़ती है, और “Sport BOOST” मोड इसकी परफॉर्मेंस को और निखारता है।

चार कलर ऑप्शन Alpine White, Black Sapphire, Brooklyn Grey, और Portimao Blue में उपलब्ध यह मॉडल दो इंटीरियर थीम्स के साथ आता है। ग्राहक ऑप्शनल सर्विस पैकेज (₹47,300 से शुरू) और एक्सटेंडेड वारंटी (₹39,100) के जरिए अपने एक्पीरियंस को और पर्सनल बना सकते हैं।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 17, 2025