Tesla Model Y vs Kia EV6 vs Hyundai Ioniq 5 vs BYD Sealion 7: बैटरी, रेंज, प्राइस, फीचर्स में कौन कितना आगे?

Tesla Model Y vs Kia EV6 vs Hyundai Ioniq 5 vs BYD Sealion 7: टेस्ला ने भारत में मॉडल Y लॉन्च कर दिया है और इसकी कीमतें 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से लेकर 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक हैं। इस इलेक्ट्रिक कार को एक बेहद कंपीटिटिव लेवल पर पोजिशन किया गया है।

टेस्ला भले ही भारतीय ईवी बाजार में देर से आया है, लेकिन इसने मार्केट में एक मजबूत मॉडल पेश किया है जिसने कई देशों में अपनी लोहा मनवाया है। भारत में, प्रीमियम रेंज में कई ईवी उपलब्ध हैं, जिनमें किआ ईवी6, हुंडई आयोनिक 5 और बीवाईडी सीलियन 7 शामिल हैं। चलिए इन सबकी तुलना करते हैं।

बैटरी और रेंज

किआ EV6 GT लाइन AWD में 84kWh बैटरी पैक सबसे आगे है, जबकि BYD सीलियन 7 परफॉर्मेंस में 82.56kWh बैटरी पैक है।

टेस्ला मॉडल Y लॉन्ग रेंज RWD में 78.4kWh बैटरी पैक है, जबकि मॉडल Y RWD में 62.5kWh बैटरी पैक है। वहीं हुंडई आयोनिक 5 में 72.6kWh बैटरी पैक है।

टेस्ला मॉडल Y LR RWD की दावा की गई रेंज 622 किलोमीटर (WLTP) है, जबकि RWD की दावा की गई रेंज 500 किलोमीटर (WLTP) है। इसकी तुलना में, किआ EV6 GT लाइन AWD की दावा की गई रेंज 663 किलोमीटर (ARAI) है, BYD सीलियन 7 परफॉर्मेंस की रेंज 542 किलोमीटर और BYD सीलियन 7 प्रीमियम की रेंज 567 किलोमीटर है। इसके अलावा हुंडई आयोनिक 5 की रेंज 631 किलोमीटर बताई गई है।

परफॉर्मेंस

टेस्ला फिलहाल मॉडल Y को केवल RWD (सिंगल-मोटर) कॉन्फिगरेशन में ही उपलब्ध करा रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह स्लो है। दरअसल, LR RWD 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार मात्र 5.6 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि RWD 5.9 सेकंड में।

किआ EV6 और BYD सीलियन 7, दोनों ही डुअल-मोटर AWD सेटअप के साथ आती हैं, जिससे तेज लॉन्चिंग की सुविधा मिलती है। किआ इसे 5.3 सेकंड में और BYD 4.5 सेकंड में हासिल करने का दावा करती है। वहीं, हुंडई आयोनिक 5 को यह उपलब्धि हासिल करने में 7.6 सेकंड लगते हैं।

प्राइस

टेस्ला मॉडल Y की RWD की कीमत 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और लॉन्ग रेंज RWD की कीमत 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

हुंडई आयोनिक 5 इन सभी कारों में सबसे किफायती है, जिसकी कीमत स्थानीय असेंबली के कारण 46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

BYD सीलियन 7 के प्रीमियम मॉडल की कीमत 48.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और परफॉर्मेंस मॉडल की कीमत 54.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

किआ EV6 GT लाइन की कीमत 65.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

