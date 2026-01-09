OTT Release this Week: इस हफ्ते अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में और वेब सीरीज की मजबूत लाइन-अप आई है जो वीकेंड को पूरी तरह एंटरटेनिंग बना सकती है। Netflix पर अजय देवगन की De De Pyaar De 2, Amazon Prime Video पर पॉपुलर सीरीज The Night Manager का दूसरा सीजन और साउथ की बड़ी पेशकश Akhanda 2: Thaandavam इस हफ्ते के फोकस में है। चलिए जानते हैं इस हफ्ते क्या-क्या नया कंटेंट आया है।

advertisement

Freedom at Midnight Season 2 (Sony LIV)

Sony LIV पर Freedom at Midnight का दूसरा सीजन रिलीज हो चुका है। निखिल आडवाणी द्वारा बनाई गई यह सीरीज आजादी के बाद के भारत की चुनौतियों, बंटवारे के दर्द और सत्ता के भीतर चल रहे संघर्षों को दिखाती है। कहानी नेहरू और गांधी जैसे नेताओं के फैसलों और निजी संघर्षों को भी सामने लाती है।

De De Pyaar De 2 (Netflix)

अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की इस रोमांटिक कॉमेडी में उम्र के फासले को लेकर टकराव और ईगो की जंग दिखाई गई है। आर. माधवन और गौतमी कपूर की एंट्री कहानी में नया मोड़ लाती है।

Honeymoon Se Hatya (Z5)

मृणालिनी हवेलदार की यह डार्क डॉक्यू-सीरीज उन खौफनाक मामलों पर आधारित है, जहां पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या की। पत्रकारों और जांचकर्ताओं की बातचीत इसे और भी डरावना बनाती है।

Akhanda 2: Thaandavam (Netflix)

नंदमुरी बालकृष्णा की यह तेलुगु फिल्म आध्यात्मिक और एक्शन से भरपूर है, जहां महाकुंभ की पृष्ठभूमि में धर्म और राष्ट्र की रक्षा की कहानी दिखाई गई है।

The Night Manager Season 2 (Amazon Prime Video)

यह 11 जनवरी को Amazon Prime Video पर The Night Manager Season 2 स्ट्रीम होगा। जोनाथन पाइन की वापसी, इंटरनेशनल साजिश और हथियारों की तस्करी की कहानी इस सीजन को और ज्यादा रोमांचक बनाती है।

Tron: Ares (JioHotstar)

इसमें फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल वर्ल्ड की टक्कर दिखाई गई है।

Beast Games Season 2 (Amazon Prime Video)

Amazon Prime Video पर Beast Games का दूसरा सीजन आ चुका है। यहां MrBeast 5 मिलियन डॉलर के इनाम के लिए खिलाड़ियों को चुनौती देंगे।