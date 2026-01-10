₹500 करोड़ के आईपीओ की तैयारी में यह कंपनी, सचिन तेंदुलकर को बनाया ब्रांड एंबेसडर

IPO News: आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल पेंट सेक्टर की कंपनी, टेक्नो पेंट्स एंड केमिकल्स (Techno Paints and Chemicals) अगले वित्त वर्ष में करीब ₹500 करोड़ जुटाने के लिए आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने आज यानी 10 जनवरी को यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की आईपीओ की योजना ऐसे समय सामने आई है, जब कंपनी अपने ब्रांड और कारोबार, दोनों के विस्तार पर जोर दे रही है।

सचिन तेंदुलकर को बनाया ब्रांड एंबेसडर

विस्तार की रणनीति के तहत टेक्नो पेंट्स ने क्रिकेट जगत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को तीन साल के लिए अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है। कंपनी का मानना है कि ‘मास्टर ब्लास्टर’ की मौजूदगी से उसे देशभर में पहचान मजबूत करने में मदद मिलेगी।

कंपनी के चेयरमैन अकुरी श्रीनिवास रेड्डी ने प्रेस रिलीज में कहा कि हम दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटरों में से एक और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के साथ जुड़कर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इस साल विस्तार और आईपीओ की हमारी योजनाओं के साथ हम बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं और इससे बेहतर ग्रोथ पार्टनर कोई नहीं हो सकता।

टेक्नो पेंट्स इससे पहले भी बड़े चेहरों के साथ काम कर चुकी है। साल 2023 में कंपनी ने फिल्म अभिनेता महेश बाबू को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया था। महेश बाबू ने यह भूमिका दो साल तक निभाई।

अगर वित्तीय मोर्चे की बात करें तो यहां पर कंपनी की रफ्तार तेज रही है। अकुरी श्रीनिवास रेड्डी के मुताबिक कंपनी ने 2024-25 में ₹210 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में ₹450 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। कंपनी ने 2029-30 तक ₹2,000 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट

कंपनी के बारे में

Techno Paints सजावटी, औद्योगिक और स्पेशलिटी पेंट्स बनाती है और उसके पोर्टफोलियो में 3,000 से ज्यादा सजावटी शेड्स शामिल हैं। फिलहाल कंपनी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, ओडिशा और चंडीगढ़ में काम कर रही है।

कंपनी इस साल के अंत तक हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में विस्तार की योजना बना रही है। इसके अलावा 2026-27 में मिडिल ईस्ट बाजार में भी एंट्री करने का प्लान है। आईपीओ और ब्रांड विस्तार के जरिए Techno Paints देश की बड़ी पेंट कंपनियों में शामिल होने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।