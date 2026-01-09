स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब किसी जरूरी काम के वक्त कॉल ड्रॉप हो जाए या इंटरनेट चलना बंद हो जाए।

कई बार लोग कॉल पर बात कर रहे होते हैं और अचानक आवाज आनी बंद हो जाती है। यह समस्या न केवल काम में बाधा डालती है, बल्कि कई बार इमरजेंसी स्थितियों में भी मुश्किल खड़ी कर देती है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे फोन में ही कोई खराबी आ गई है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता।

हो सकता है कि दिक्कत आपके इलाके के नेटवर्क कवरेज में हो या फोन की सेटिंग्स में कोई मामूली चूक हो रही हो। अच्छी खबर यह है कि आप खुद कुछ आसान तरीकों से इस परेशानी को ठीक कर सकते हैं।

वाई-फाई कॉलिंग है सबसे कारगर सॉल्यूशन

अगर आप ऐसे इलाके या घर में रहते हैं जहां मोबाइल के सिग्नल बहुत कम आते हैं, तो वाई-फाई कॉलिंग आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। आपको बस अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर 'Wi-Fi Calling' के फीचर को ऑन करना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आपके मोबाइल का नेटवर्क कमजोर होगा, तब आपका फोन इंटरनेट (वाई-फाई) का इस्तेमाल करके कॉल कनेक्ट कर देगा। इससे आपको बिना किसी रुकावट के साफ आवाज सुनाई देगी और कॉल कटने की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी।

नेटवर्क सेटिंग्स में करें ये छोटा सा बदलाव

कई बार हमारा फोन किसी एक ही नेटवर्क बैंड (जैसे सिर्फ 5G या सिर्फ 4G) पर अटका रहता है। ऐसे में कॉल ड्रॉप की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए फोन की नेटवर्क सेटिंग्स में जाएं और 'प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप' में जाकर 'ऑटो मोड' को चुनें।

ऑटो मोड पर रखने से फायदा यह होता है कि आपका स्मार्टफोन खुद तय कर लेता है कि उस जगह कौन सा नेटवर्क (5G या 4G) सबसे मजबूत है और वह तुरंत उस पर स्विच कर जाता है। इससे आपको लगातार बेहतर कनेक्टिविटी मिलती रहती है।

रिसेट और रिबूट का पुराना जादू

अगर अचानक से नेटवर्क गायब हो जाए या कॉल बार-बार कटने लगे, तो एक बहुत ही साधारण ट्रिक काम आती है। आप अपने फोन के 'एअरप्लेन मोड' को एक बार ऑन करें और कुछ सेकंड बाद इसे ऑफ कर दें।

ऐसा करने से फोन का नेटवर्क रिसेट हो जाता है और वह पास के टावर से दोबारा जुड़ जाता है। इसके अलावा, हफ्ते में एक-दो बार फोन को 'रिस्टार्ट' करना भी अच्छा रहता है। इससे फोन का पूरा सिस्टम रिबूट हो जाता है और नेटवर्क से जुड़ी छोटी-मोटी तकनीकी दिक्कतें अपने आप दूर हो जाती हैं।