scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीSamsung Galaxy S26 Ultra के लॉन्च से पहले गिरा S25 Ultra का प्राइस - बिना किसी सेल के इतना सस्ता हुआ फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra के लॉन्च से पहले गिरा S25 Ultra का प्राइस - बिना किसी सेल के इतना सस्ता हुआ फोन

Samsung Galaxy S25 Ultra की कीमत अचानक गिर गई है। प्राइस में यह गिरावट Samsung Galaxy S26 Ultra से पहले हुई है जिसके फरवरी 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 8, 2026 14:18 IST
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra Price Drop: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर नए साल के पहले महीने में कोई सेल या बड़ा डिस्काउंट इवेंट नहीं चल रहा है लेकिन इसके बावजूद सैमसंग का लेटेस्ट और मौजूदा फ्लैगशिप स्मार्टफोन, Samsung Galaxy S25 Ultra की कीमत अचानक गिर गई है। प्राइस में यह गिरावट Samsung Galaxy S26 Ultra से पहले हुई है जिसके फरवरी 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

आपको बता दें कि Galaxy S25 Ultra को 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में 1,29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था।

अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Amazon पर बिना किसी बड़े सेल इवेंट के इसका टाइटेनियम ग्रे कलर 1,07,440 रुपये में लिस्ट है। यानी सीधे 22,559 रुपये की कटौती। इसके अलावा, चुनिंदा HDFC बैंक कार्ड से भुगतान करने पर 1,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिससे फोन की प्रभावी कीमत 1,05,940 रुपये तक आ जाती है।

परफॉर्मेंस के मोर्चे पर Galaxy S25 Ultra आज भी दमदार बना हुआ है। इसमें Qualcomm का Snapdragon 8 Elite चिपसेट मिलता है, जो फिलहाल एंड्रॉयड सेगमेंट के सबसे ताकतवर प्रोसेसर में गिना जाता है। रोजमर्रा के इस्तेमाल से लेकर हैवी गेमिंग तक फोन बिना किसी परेशानी के स्मूद चलता है। Genshin Impact जैसे भारी गेम भी लंबे समय तक हाई ग्राफिक्स पर आसानी से खेले जा सकते हैं।

डिस्प्ले इस फोन की बड़ी ताकत है। इसमें 6.9 इंच का QHD+ LTPO AMOLED पैनल मिलता है, जो 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट और 2,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। आउटडोर विजिबिलिटी शानदार है और पतले बेज़ल्स इसे और प्रीमियम लुक देते हैं।

बैटरी 5,000mAh की है, जो सामान्य तौर पर पूरे दिन चल जाती है। 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, हालांकि बॉक्स में चार्जर न मिलना अब भी खटकता है। कैमरे की बात करें तो अल्ट्रा-वाइड सेंसर में सुधार देखने को मिलता है और फोटो-वीडियो क्वालिटी अब भी एंड्रॉयड फ्लैगशिप्स में टॉप क्लास मानी जाती है। S Pen का सपोर्ट इसे प्रोडक्टिविटी के लिहाज से अलग पहचान देता है।

 S26 Ultra के करीब लॉन्च होने से जो लोग लेटेस्ट मॉडल चाहते हैं, वे इंतजार करना पसंद कर सकते हैं। साथ ही, S25 Ultra को सॉफ्टवेयर अपडेट्स में एक साल कम सपोर्ट मिलेगा।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jan 8, 2026