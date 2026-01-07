Bharat Taxi App: दिल्ली-एनसीआर में कैब से सफर करने वालों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार के सपोर्ट वाली नई कैब सर्विस 'भारत टैक्सी' ने दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में अपना कामकाज शुरू कर दिया है। अब ओला, उबर और रैपिडो के विकल्प के तौर पर यात्रियों के पास एक सरकारी और सहकारी (Cooperative) ऑप्शन भी है।

सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, इस ऐप ने लॉन्च के कुछ ही समय के भीतर 4 लाख से ज्यादा ग्राहकों का भरोसा जीत लिया है और हर दिन करीब 45,000 नए यूजर्स इससे जुड़ रहे हैं।

ड्राइवर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या?

भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत इसका ट्रांसपेरेंट किराया मॉडल है। अन्य प्राइवेट ऐप्स के उलट, यह प्लेटफॉर्म ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लेता, जिससे ड्राइवरों की बचत बढ़ती है।

यात्रियों के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या?

यात्रियों के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें 'सर्ज प्राइसिंग' का झंझट नहीं है। इसका मतलब है कि दफ्तर जाने के व्यस्त समय में, भारी बारिश या ज्यादा डिमांड के दौरान भी किराए में अचानक बढ़ोतरी नहीं होगी। मंत्रालय के मुताबिक, यह ऐप फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर 9वें और ऐपल ऐप स्टोर पर 13वें स्थान पर अपनी जगह बना चुका है।

क्या ओला-उबर से सस्ता है भारत टैक्सी?

जब बात जेब पर पड़ने वाले असर की आती है, तो तुलना दिलचस्प हो जाती है। नोएडा फिल्म सिटी से नई दिल्ली एरोसिटी तक की लगभग 25 किलोमीटर की दूरी के लिए हमने किराए की तुलना की। भारत टैक्सी पर बाइक का किराया 191 रुपये, नॉन-एसी कैब 510 रुपये और एसी कैब 562 रुपये दिखा।

वहीं, इसी दूरी के लिए ओला बाइक का किराया 255 रुपये और मिनी कैब का दाम 452 से 477 रुपये के बीच था। उबर इस मामले में सबसे किफायती नजर आया, जहां बाइक का किराया 158 रुपये और उबर गो/प्रीमियर केवल 409 रुपये में उपलब्ध थी। फिलहाल के आंकड़ों को देखें तो लंबी दूरी के लिए भारत टैक्सी अन्य प्राइवेट ऐप्स के मुकाबले थोड़ी महंगी साबित हो रही है।

भविष्य में बदल सकती है तस्वीर

ऑटो विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि भारत टैक्सी ने अभी अपनी सेवाएं शुरू ही की हैं, इसलिए आने वाले समय में बाजार के कंपीटिशन को देखते हुए कीमतों में बदलाव हो सकता है।

जैसे-जैसे कंपनी अपने ऑपरेशंस का विस्तार करेगी और अधिक ड्राइवर इससे जुड़ेंगे, इसकी रणनीति में स्थिरता आने की उम्मीद है। हालांकि, सर्ज चार्ज न होना इसे भीड़-भाड़ वाले समय में एक मजबूत विकल्प बनाता है।